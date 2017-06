Ansvar for terror

Alt tyder på at det var en hvit mann som kjørte bilen som drepte en og skadet åtte ved moskeen i London etter midnattsbønnen natt til mandag. Imamens inngripen gjorde at terroristen ikke ble lynsjet på stedet. Hvis terroren utenfor moskeen var en hevn for islamistisk terror i Storbritannia og Europa, så er vi et skritt nærmere den rase- og religionskrigen islamistiske terrorister og organisasjoner som IS vil ha.

En demonstrasjon i Köln i helga synliggjør en påtrengende problemstilling. Har muslimer i Europa et særlig ansvar for å stanse islamistisk inspirert terror? Nicht Mit Uns - Ikke med oss - var slagordet for demonstrasjonen som tok eksplisit avstand fra islamistisk terror. Hensikten var å markere anstand til ytterliggående islamistiske miljøer. Beskjeden fra arrangørene var at det er moderate muslimers oppgave og marginalisere ytterliggående islam.

Men i dagene før demonstrasjonen på lørdag gjorde den største muslimske organisasjonen i Tyskland - Den tyrkisk-islamske union - det klart at den boykottet demonstrasjonen. Det samme gjorde andre islamske organisasjoner i Tyskland. Deres argument var at initiativtakerne til demonstrasjonen signaliserer at det bare er muslimenes oppgave å bekjempe islamsk inspirert terror. Deres boykott virket. Noen hundre kom til demonstrasjonen, mens arrangørene hadde ventet ti-tusener.

Den interne striden blant muslimer i Tyskland forteller en historie. Praktisk talt alle muslimske organisasjoner i Europa sier at de tar avstand fra terror, og de sier at terrororganisasjoner som IS og al Qaida ikke har noe med islam å gjøre, at de tvert imot representerer det motsatte av hva religionen står for. Men terror begås i islams navn, og bør ikke muslimer som tar avstand fra terror i større grad forklare hvorfor fundamentalistene tar feil, gå i krigen med dem, slik de få demonstrantene i Köln ville?

Og hva betyr det at demonstrantene i Köln var så få? Betyr det at det er de konservative - eller om man vil radikale - miljøene som definerer dagsorden, og styrer sjelene? Betyr det at det er gettoiseringen av muslimene i Europa som vinner fram?

På den ene siden har vi europeiske etterretningsorganisasjoner som melder om en alarmerende radikalisering av unge muslimer i Europa. Dette er en radikalisering som blant annet skyldes Vestens politikk i Midtøsten og Afghanistan. På den andre siden har man tyngdepunktet av muslimske ledere og intellektuelle i Europa som legger skylda for radikaliseringen av muslimer på Vestens krigføring i muslimske kjerneområder, i stedet for å undersøke hva de selv kan gjøre for å stanse framveksten av terror-ideologi.

Fraskriver de seg ansvaret? Slik mange mener Den tyrkisk-islamske unionen gjorde i Köln før demonstrasjonen på lørdag, da de i realiteten knuste initiativet til demonstrasjonen mot terror.

I Tyskland raser debatten. Aydan Özoguz, en sosialdemokrat fra Köln, sier til Deutsche Welle at boykotten av demonstrasjonen er uforståelig. For hvem har best forutsetninger for å snakke radikale islamister til rette? Det er dette som er den viktige debatten som demonstrasjonen mot islamistisk terrorisme i Tyskland har reist.