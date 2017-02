Ap kan ikke love alle barnehageansatte dyre pensjoner

Arbeiderpartiet har sett seg lei på at private aktører i barnehagesektoren får like mye finansiering som kommunalt drevne barnehager, men slipper unna en del av kravene som legges på kommunale barnehager. Det gir de private barnehagene en urimelig konkurransefordel, mener partiet.

Ap har derfor foreslått i forslaget til nytt partiprogram for 2017–2021 at de vil «gi kommuner adgang til å stille samme krav overfor private som offentlige barnehager. Det gjelder blant annet krav til åpningstider, kvalitet, innhold og lønns- og arbeidsvilkår.»



Det er nok behov for å stramme inn på styringen med de private barnehagene, men Ap bør vokte seg vel for å pålegge private aktører pensjoner som ikke er bærekraftige.

Barnehagene er den velferdstjenesten hvor private virkelig har fått boltre seg. Mens det er en marginal andel private tilbydere av skoletjenester, står private for 50 prosent av barnehagetilbudet.



I løpet av de siste tiåra har de fått stadig bedre vilkår. Ikke bare har de fått gratis eller sterkt subsidierte tomter. De har i stadig større grad blitt likebehandlet med kommunale barnehager på inntektssiden, men uten at de samme kravene stilles til dem.



Det har gjort det mulig for noen få investorer å bygge seg opp store formuer på barnehagedrift, til tross for hjelpeløse forsøk på å begrense muligheten til å ta ut utbytte.



Kommersielle aktører har både færre ansatte per barn og betydelige lavere utgifter i pensjon. Dermed virker det urimelig å gi dem like mye støtte. Etter at Oslo privatiserte kommunale barnehager har det også medført at flere ansatte mistet sjenerøse ytelsespensjoner. Det er tragisk for dem det gjelder.



Men det rette svaret er ikke å påtvinge private tilbydere kommunens pensjonsordninger, ei heller at kommunale og private bør møte samme krav.

Pensjonsreformen som har slått inn i privat sektor er det viktigste vi har gjort for å styrke bærekraften i det norske velferdsmodellen. Den har dessverre ikke kommet til offentlig sektor ennå.



Ap gjør rett i å ønske seg en likebehandling av pensjonsordningene, men den rette måten å gjøre dette på, er ikke å tviholde på ytelsespensjonsordningene.



Arbeiderpartiet bør snarere lede an i et arbeid for å tilpasse også pensjonsordningene i offentlig sektor en virkelighet hvor stadig færre arbeidere må betale for stadig flere pensjonister.



Det er heller ikke gitt at partiet bør legge de samme kravene på de private. Så lenge brukerne har valgfrihet, bør det gis spillerom. Ap bør heller vurdere å kutte i den alt for sjenerøse finansieringen av de private aktørene.