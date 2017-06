Arbeiderpartiet spiller for galleriet

Arbeiderpartiet relanserer seg hvert eneste år som et klima- og miljøparti i håp om at det skal bli en selvoppfyllende profeti. Noen har glemt å fortelle Arbeiderpartiet at en god klima- og miljøpolitikk ikke kommer av seg selv, men er noe som må kjempes for hver dag. All politikk handler om prioriteringer, og viljen til å prioritere viser mot og styrke. Det er en test Arbeiderpartiet fortsatt har tilgode å bestå.

Arbeiderpartiet har altfor mye å tjene på å være utydelig. Det er en lur strategi å la være å svare ja eller nei på konkrete spørsmål som kan støte vekk store deler av velgerne. Løsningen blir en mellomting – et løst standpunkt som alle selv kan legge hva de vil i. Det er ikke særlig populært å drive klimakuttpolitikk, og så lenge høye velgertall er viktigere enn kloden, vil klimapolitikken til Jonas Gahr Støre stå ved like.

Klima- og miljøpolitikk handler ofte om de store, abstrakte debattene, men vel så viktig er enkeltvedtak. Det nytter dessverre ikke bare å snakke pent om klima, miljø og grønt skifte. Når det kommer til det å sette arbeidsplasser opp mot langsiktige klimabehov, velger Arbeiderpartiet førstnevnte gang på gang. Det er ikke populært å si nei til stadig mer oljeboring, bensinbiler, kjøttspising og flyreiser, men våre barn vil takke oss dersom vi har mot nok til å prioritere framtida over nåtida.

Det finnes en allmenn oppfatning om at Arbeiderpartiet fører en ansvarlig og bærekraftig miljøpolitikk, men ingen har åpnet så mange oljefelt som Arbeiderpartiet. De har vært sterke forkjempere for oljeboring i LoVeSe, og ikke minst har de godkjent gruvedumping i Førdefjorden.

Global forandring er unektelig et problem, men det utgjør også et demokratisk problem når de viktigste drakampene er småpartienes ansvar. Hvis tro kunne flytte fjell hadde kanskje problemet vært løst for lenge siden, men det holder ikke i en verden hvor den globale temperaturen stadig er økende. Venstre skal love å alltid være forkjempere for en grønn og framtidsrettet politikk, men vi trenger de andre politiske partiene med oss.

Arbeiderpartiet er veldig flinke til å sette seg løst definerte mål. Det er enkelt å tenke seg hvor en skal ende opp. Det aller vanskeligste er å finne krefter til å komme seg dit. Arbeiderpartiet må begynne å føre en ansvarlig klimapolitikk, og fylle sine ord med handlekraft og reelle tiltak. Dagens politikk er ikke mer enn et spill for galleriet.