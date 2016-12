Årets beste tv-scene har en dybde som bare den ivrigste fansen forstår fullt ut

JURYEN De som har stemt fram de beste øyeblikkene, er Dagbladets tv-anmeldere Christopher Pahle, Marie Kleve og Jon Inge Faldalen, og tv-reporter Knut-Eirik Lindblad.

Tv-serier består av små og store øyeblikk. Noen kleine, andre helt fantastiske. Noen av dem kan gi oss følelsen av at det ikke finnes noen bedre måte å fortelle en historie på i 2016, enn via levende bilder på en skjerm. Dagbladets tv-redaksjon har spurt seg selv hva vi husker aller best fra året som snart er over. Her er årets ti aller beste serieøyeblikk!

NB: Se opp for halvstore spoilere fra «BoJack Horseman», «Snøfall», «Skam», «Westworld», «Game of Thrones» og «Stranger Things».

10. Undervannsepisoden i «BoJack Horseman»

Kollega Christopher Pahle nevnte undervannsepisoden spesielt, da han anmeldte Netflix’ animasjonsserie: «Nesten hele episoden er uten dialog, der BoJack vandrer rundt på havets bunn i en glassbolle, isolert fra omverdenen og alle rundt seg, uten mulighet til å kommunisere med dem. Det er den beste Lost In Translation-historien jeg har sett siden, vel, «Lost In Translation».»

9. Winter blir ond i «Snøfall»

Vidar Magnussens mørke øyne, og øyeblikket da han får dem, er noe av det skumleste og kuleste som er å finne i en nyere norsk barneproduksjon. Med det har ondskapen kommet til nisseland, og statskuppet er nær. I en julekalender på NRK, altså.

8. El møter monsteret i «Stranger Things»

Netflix-serien var kanskje den skumleste vi voksne så på i år. Den halsbrekkende spenningskurven kulminerer i øyeblikket da monsteret innhenter Eleven og kompisene i siste episode. Det går ikke helt som monsteret hadde planlagt, for å si det slik.

7. Joyce og julelysene i «Stranger Things»

Velkommen tilbake, Winona Ryder! Tenk deg at du er en nevrotisk alenemor, hvis sønn forsvinner sporløst. Tenk deg så at han begynner å kommunisere med deg via lyspærene i huset deres. Tenk deg det.

6. Armistice kutter av seg armen i «Westworld»

Ingrid Bolsø Berdal har forsvart Norges ære i HBO-serien med bravur i høst. Den siste scenen hennes finner sted etter rulleteksten i siste episode: Etter å ha hjulpet Maeve å stikke av, setter androiden Armistice skuddarmen fast i ei dør, mens vaktene løper mot henne. Hun stikker en kniv i armen, får kontroll over avtrekkerfingeren, plaffer dem ned, kutter av seg resten av armen og stormer mot friheten.

5. «Battle of the Bastards» i «Game of Thrones»

Årets største og dyreste tv-scene fikk vi også hos HBO. Slaget mellom de gode og de onde, Jon Snow mot Ramsay Bolton, var perfekt koreografert. Fra den hjerteskjærende starten, via øyeblikket da vi ser Jons øyne i horden og tror at NÅ er løpet kjørt, og til alt er over. Jammen er det ikke en beintøff nordmann her også. Bravo, Kristofer Hivju.

4. Maeve åpner øynene i «Westworld»

I én situasjon skal robotene i Westworld alltid holde øyene lukket: På operasjonsbordet, mens ansatte i fornøyelsesparken reparerer dem. Når Maeve begynner å våkne av seg selv, er det et tegn på at hun også gjør det i overført betydning: Hun utvikler menneskelig bevissthet. Den første gangen det skjedde var årets største hoppe i stolen-øyeblikk.

3. Isak forteller Jonas alt i «Skam»

NRK, altså. Øyeblikket der Jonas ble årets bestevenn, og som for all framtid vil stå som fasiten på hvordan du skal reagere når kompisen forteller at han er homofil. Se og bli klok. Og rørt.

2. «O helga natt» i «Skam»

Etter en sesong gjennomsyret av referanser til Baz Luhrmans «Romeo + Juliet», topper det seg her. Fra hjertebank til enorm lettelse, endelig får vi vite hvorvidt dette er en lykkelig eller tragisk kjærlighetshistorie. Alt mens Nils Bech synger en av verdens vakreste julesanger. Det er så fint, så fint.

1. «Hold the Door» i «Game of Thrones»

Det måtte bli denne. Årets definive grinescene har en dybde som bare den ivrigste fansen forstår fullt ut, men alle får med seg det ultimate offeret til Hodor. Og den akk, så tragiske årsaken til at han fikk navnet sitt. Hold the door, Hodor! Vi glemmer deg aldri.