På forsiden av fredagens utgave av Dagbladet sto tittelen «Arve Tellefsen (80): Var dopa på konsert». Denne tittelen ble veldig feil. Jeg har aldri vært dopet, og har aldri tatt noen form for dop.

Tittelen henspiller på et sitat i artikkelen, hvor jeg fortalte om en gang jeg ble syk med influensa, før jeg skulle holde tre konserter i San Francisco i USA.

I intervjuet sa jeg at grunnen til at konserten gikk så bra, kanskje var at «jeg antakelig var dopa ned på medisiner». I artikkelen gikk det fram at dette ble sagt som en spøk, men det kom ikke fram i tittelen på forsiden av avisa.

Journalisten og jeg spøkte med at jeg var dopet, fordi jeg hadde tatt et par paracet, nesespray og hostesaft. Men det var en dårlig og ubetenksom spøk.

Når tittelen «Var dopa på konsert» blir slått opp på forsida, er det mange som bare ser forsida, og ikke leser artikkelen inni. Da kan de tro at jeg har dopet meg, og dette kan bli et rykte som fester seg, og som plukkes opp igjen ved jevne mellomrom. Jeg frykter derfor at dette er noe jeg vil slite med framover.

Vi har to døtre på 13 og 15 år, og det verste er at andre barn på skolen har kommet til dem og sagt at «faren din doper seg». At barna blir utsatt for dette er meget smertefullt for hele familien.