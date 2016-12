Åtte måter å spare skatt på før nyttår

1: BSU

Fyller du opp BSU-kontoen din før nyttår kan du spare deg selv for inntil 5.000 kroner i skatt på 2016-ligningen. Du kan spare maksimalt 25.000 kroner, og du får 20 prosent i skattefradrag så lenge du har tilstrekkelig med skattbar inntekt. I 2016 må du har tjen 69.650 kroner for å nyte godt av maksimalt fradrag. Noe som betyr at du bør revurdere og fylle opp BSU-kontoen om du tjener under dette beløpet. For å spare i BSU må du være under 34 år. Det er derfor smart å komme i gang med sparingen tidlig, slik at du har muligheten til å fylle opp BSU-kontoen med maks sparebeløp, som er 300.000 kroner.

2: Veldedighet

Du kan har rett til fradrag på skatten om du har gitt gaver til frivillige organisasjoner. Planlegger du å donere kan det derfor være lurt å gjøre dette før nyttår. Husk også at bidrag til veldedige organisasjoner kan erstatte julegaver, så er du ikke i mål med gavene enda så har du et godt alternativ her.

Gaver til frivillige organisasjoner er fradragsberettiget for beløp opp til 25.000 kroner i året. For å få fratrekk for må summen må utgjøre minimum 500 kroner per organisasjon per år. Ikke all slags veldedighet gir skattefradrag, og på skatteetatens hjemmesider finner du en oversikt over hvilke organisasjoner som er omfattet av gavefradragsordningen.

3: Pensjon

Med individuell pensjonssparing (IPS-konto) får du 25 prosent av sparebeløpet i skattereduksjon, så lenge du sparer minst 6.000 kroner i året. Du kan spare inntil 15.000 kroner på en IPS-konto, og gjør du det får du 3750 kroner i skattefradrag. Husk imidlertid at IPS-sparingen din er bundet til pensjonsalder.

4: Aksjer

Har du tapt penger på aksje kan du få 27 prosent skattefradrag på tapet om du selger før nyttår. Det er imidlertid ikke lov til å selge og kjøpe tilbake aksjene for å spare skatt. Da kan du risikere at tapsfradraget blir underkjent. Merk deg imidlertid at fra neste år vil fradrag for tap øke til 28,75 prosent, noe som betyr at du får litt mer fradrag for dine tap.

5: Bolig

Har du nylig solgt bolig og har pengene du har tjent på dette salget stående på konto over nyttår så vil disse pengene bli medregnet i din skattepliktige formue. Dette kan bidra til å utløse formueskatt. Det kan derfor være lurt og plasserere pengene i ny bolig, om du har mulighet til dette.

Merk også at om du nylig har solgt bolig så kan det lønne seg å vente med oppgjøret til neste år. På denne måten kan du unngå at formueskatten utløses på grunn av boligsalget.

6: Inntekt

Befinner du deg i grenseland mellom de ulike trinnene i trinnskattesystemet kan det lønne seg å utsette bonuser og lignende til over nyttår. Det var i år at toppskatten ble erstattet av den nye trinnskatten, som er en progressiv skatt på brutto lønn og annen personinntekt. Trinnskatten beregnes når den årlige inntekten din er høyere enn 159. 800 kroner.

Slik slår trinnskatten ut:

Inntekt under 159.800 kroner: ingen trinnskatt

Inntekt mellom 159.800 og 224.900 kroner: 0,44 prosent trinnskatt

Inntekt mellom 224.900 og 565.400 kroner: 1,7 prosent i trinnskatt

Inntekt mellom 565.000 kroner og 909.500 kroner: 10,7 prosent i trinnskatt

Inntekt over 909.500 kroner: 13,7 prosent i trinnskatt

7: Formueskatt

Har du en formue på 1,4 millioner kroner eller over må du betale 0,85 prosent i formueskatt, om du er enslig skatteyter. For ektefeller som lignes under ett for felles formue slår formueskatt inn om man har en formue på 2, 8 millioner kroner eller mer. Er du i formuesposisjon kan du derfor gi forskudd på arv eller for eksempel investere pengene i bolig og dermed spare deg selv for skatt.

8: Fagforeningskontingent

Du kan trekke fra innbetalt fagforeningskontingent med inntil 3.850 kroner, eller med en forholdsmessig del av beløpet om du kun har betalt fagforeningskontingenten for deler av året.