AUF foreslår at et nasjonalt minnesmerke skal være på Utøyakaia i Hole kommune

(Dagbladet): Kommunal- og moderniseringsdepartementet kalte inn til pressemøte om minnested i Hole kommune, etter 22. juli.

AUF og støttegruppen foreslår at et minnesmerke vil bli plassert på Utkaia i Hole.

- Vi foreslår å benytte denne tomten på Utøyakaia på landssida som plassering for minnesmerke her på Hile. Vi fremmer forslaget for vi mener det er viktig med et nasjonalt minnmesmerke her som virker samlende og ikke splitttende, sier Mani Hussaini, leder av AUF, under pressemøtet.

De nærmeste naboene til minnesmerke på Sørbråten har saksøkt staten over plasseringen.

Grunnen til at AUF og Støttegruppen etter 22. juli foreslår Utkaia som plassering for minnesmerket er for unngå en opprivende rettssak mellom staten og naboene, om plasseringen av det njasjonale minnesmerket.

- AUF og støttegruppa har ingen formening om hvordan et minnesmerke kan bli her. Det som betyr mest er at det blir en verdig utforming og skjermet plassering, sa Hussaini.

Sanner: - Interessant

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sa til pressen at han kommer til å ta initiativ til et møte med både naboer og andre, for å se om det er mulig å realisere et minnesmerke på Utkaia.

På spørsmål om dette betyr at Jonas Dahlbergs «Memory wound» blir skrinlagt svarer Sanner:



- Vi skrinlegger ikke noe før vi ser om vi realisere dette, sier Sanner, som synes forslaget er interessant.

- Bak ryggen på oss

Representant for de 24 saksøkerne som har stevnet staten, Anne Gry Ruud, bor noen få hundre meter fra Utøya-kaia, hvor skadde ungdommer reddet seg i land etter angrepet 22. juli.

- Vi naboene er ikke inkludert i dette forslaget og det er trist. AUF har gått bak ryggen på oss, og denne løsningen er en like stor belastning for oss som bor i området som det minnesmerke på Sørbråten ville ha vært.

Dette forslaget er heller ikke et alternativ, så vil vil fortsette rettssaken, ingenting endres, sier Ruud til Dagbladet.

Utøya-kaia er rundt 400 meter fra Sørbråten hvor det opprinnelige forslaget til et minnesmerke etter 22.juli var planlagt.

- Vi kjører forbi denne kaia hver eneste dag, det er vår hovedfartsåre til alle daglige gjøremål, sier Ruud.

Kalte inn til møte

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, AUF-leder Mani Hussaini og leder Lisbeth Røyneland i den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene er til stede på møtet. Det samme er Tor Einar Fagerland, leder ved institutt for historiske studier ved NTNU.

De nærmeste naboene er ikke invitert til pressekonferansen får Dagbladet opplyst.

Ville ikke endre plassering

I desember ble det klart at staten ikke ønsket å endre plassering for minnestedet etter 22. juli, og tilbød i stedet en økonomisk kompensasjon til naboene, som reagerer med vantro på tilbudet.

Som Dagbladet tidligere har omtalt ble naboene tilbudt rettsmekling der erstatning eller kompensasjon i form av penger var en del av tilbudet.

Det var de ikke interesserte i, og mente at «staten forsøkte å kjøpe dem».

- Staten må forstå at vi som bor her trenger ro til å bearbeide det som har skjedd. Gjerne legg minnesmerke en plass i Hole, men at det skal være i synsfeltet vårt hver dag, det blir litt for mye å bære, sier Maria Holtane Berge til Dagbladet.

Retten

Naboene har saksøkt staten for å få flyttet minnestedet, og 25. april skal partene møtes i Ringerike tingrett. Det er satt av tre uker til saken.

Målet er å få stanset planene om oppføring av minnestedet «Memory Wound».

- Staten ignorerer fullstendig at deres mangel på redelighet i prosessen forverrer alle muligheter for oss til å forsøke å komme oss videre og bearbeide opplevelsene vi har fra 22. juli, sa naboene i en felles pressemelding.

- I stedet vil staten for all fremtid knytte Utstranda og vår identitet til 22-juli ved at vi skal oppleve daglig retraumatisering og ha minnestedet midt i vårt nærmeste lokalmiljø hver dag.

Arr i terrenget

Planen var at det nasjonale minnesmerket skulle stå klart i 2015, men etter massive protester fra beboerne i området ble prosessen utsatt, og klaget inn til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Regjeringen har tidligere besluttet at det nasjonale minnestedet etter terroren 22. juli 2011 skal stå klart på Sørbråten i Hole kommune i 2017.

Minnestedet skal skjæres ut som et vertikalt sår i terrenget, og massene som graves ut skal fraktes vekk og brukes til et minnested ved regjeringskvartalet i Oslo.

69 personer mistet livet da Anders Behring Breivik angrep dem under AUFs sommerleir den 22. juli 2011. Ytterligere åtte ble drept av bilbomben han hadde utplassert i Regjeringskvartalet.