Avril Lavigne slipper nytt album i 2017

(Dagbladet): Tidlig på 2000-tallet var det den rocka tenåringen Avril Ramona Lavigne (32) som dominerte hitlistene med låter som «Sk8er boi» og «Complicated».

Lavigne har de siste årene vært borte fra rampelyset, men ble i forrige uke dratt inn i nyhetsverdenen nok en gang da hun tydde til Twitter for å forsvare æren til Nickelbacks frontfigur, Chad Kroeger, som hun tidligere var gift med.

Nå er er hun tilbake på sosiale medier, denne gangen i ett mer lystig lunne, for å annonsere sitt nye album, melder Billboard.

- Jeg er virkelig glad for å kunngjøre at jeg nå jobber med ny musikk, og jeg vil gi ut et nytt album i 2017. Jeg gleder meg til å åpne opp om ting, og dele mitt hjerte med dere! Jeg er spent på å la dere få høre de nye låtene. Det kommer til å bli et fantastisk 2017!, skriver Lavigne i en lengre melding på Instagram.

Snakker om sykdommen

I samme melding som den hun nå har kunngjort det kommende albumet i, takker hun fansen for deres tålmodighet og støtte de to siste årene.

- Jeg vil først og fremst takke fansen for all støtte i de to årene jeg nå har hatt en kamp med Lymes sykdom. Det har ikke bare vært en hard kamp, men det har også vært opplysende og det vil reflekteres i min nye musikk, artisteri, liv og personlig. Jeg kommer til å gjøre det å kjempe og øke bevistheten rundt lyme-borreliose med Avril Lavigne-fondet, skriver artisten.

Hennes siste album, «Avril Lavigne», kom i 2013, og fra desember 2013 til oktober 2014 var hun aktuell med turneen «The Avril Lavigne Tour», men til tross for det har sangerinna holdt en lavere profil de siste åra.

Rykteflom

Det fikk ryktene til å begynne å svirre blant fans og pressen. Rundt juletider i 2014 gikk det rykter om helseproblemer, alkoholmisbruk og rehab etter en Twitter-melding spredte seg som ill i tørt gress.

I Twitter-meldinga, angivelig fra en falsk konto, sto det at hun ikke følte seg bra og hadde helseproblemer, men da dette nådde stjerna, svare hun dette på Twitter: « Disse rebab-ryktene er hysteriske».

Men i april 2015, fire måneder senere, kom nyheten om at 32-åringen slet med sykdom.

I et intervju med People Magazine fortalte Lavigne selv at hun hadde vært så godt som sengeliggende i fem måneder med infeksjonen borreliose.

- Det føltes som jeg ikke fikk puste, og jeg klarte verken å snakke eller bevege meg. Jeg trodde jeg skulle dø, sier Lavigne.

Infeksjonen skyldes et flåttbitt hun fikk i løpet av 2014, ifølge Lavigne.