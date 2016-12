Barneskole slår tilbake etter å ha blitt hengt ut i ministerens julehilsen

(Dagbladet): «Vær stolt av det norske! Kvikk Lunsj og brunost. Marit Bjørgen og Ole Einar Bjørndalen. Dugnad og grøt. Generasjoner har skapt det typiske norske. Ord, holdninger og verdier», skriver kulturminister Linda Hofstad Helleland.

I en lang god jul-hilsen på sin egen Facebookvegg, iført bunad foran et juletre, hyller kulturministeren den norske kulturarven og kritiserer dem som angivelig svekker den (se innlegget i bunnen av saken).

Statsråden kommer også med et stikk i retning Nylund barneskole i Stavanger.

Skolen har de siste to ukene vært opphav til en førjulsdebatt som har rast i aviser, nettaviser og sosiale medier.

Forandret sanger

Som Dagbladet tidligere har omtalt reagerte en foresatt på at ord som «nisse» og «julelykt» ble byttet ut i sangtekstene barna skulle synge under en juleavslutning.

«Snart er det mørkt i stall og i låve - nå skal alle nissunger sove» var endret til «nå skal alle mennesker sove», og «Se nå daler snøen hvit. Julenissen kommer hit» var endret til «Våre venner kommer hit».

«Julelykt» var også endret til «vinterlykt», og nissen var blitt «menneske». Den kjente salmen «Deilig er jorden» skulle ifølge skoleledelsen nynnes.

Rektor ved skolen gikk seinere ut og tilbakeviste beskyldningene om at tekstene var endret av frykt for å støte noen. Det var en misforståelse, hevdes det. De tradisjonsrike sangene ble endret av «kunstneriske grunner», har skolen forfektet.

- Blir trist

I går mente kulturministeren følgende om juleavslutningen på Nylund skole:

«Det forundrer meg og gjør meg litt trist, når jeg leser at en skole i Stavanger ikke lar elevene synge Deilig er Jorden i redsel for å såre noen. For der ga rektor beskjed om at det kun skal nynnes til sangen. Jeg tror skolen skal være glad for at Nytt på Nytt har tatt Juleferie. For dette er bare komisk. At rektor snudde i tolvte time var klokt», skriver statsråden.

Innlegget har så langt resultert i flere hundre kommentarer og delinger, og mange kritiserer Helleland sterkt for både det patriotiske innholdet og ordlyden.

- Kunstneriske årsaker

Nylund skoles FAU-leder, Arvid Berentsen, er blant dem som beskylder ministeren for regelrett løgn, og for ikke å ha satt seg ordentlig inn i saken.

«Kutt ut, Linda Hofstad Helleland! Denne skolen i Stavanger lot elevene nynne «Deilig er jorden» av kunstneriske årsaker, ikke av frykt for å støte noen. Av en statsråd må man kunne forvente at hun gidder sette seg inn i sakene før hun uttaler seg bastant og latterliggjør en skole», forfatter FAU-lederen og fortsetter:

«(...)Hadde virkelig ikke forventet at en statsråd fra Høyre, som liker å fremstå som et anstendig parti, skulle innlede julen med løgner på denne måten.»

Unngår spørsmål

Dagbladet har vært i kontakt med Kulturdepartementet og statsråden, men Helleland ønsker ikke å kommentere påstandende om løgn fra Berentsen. Hun unngår også å svare på Dagbladets spørsmål om hun har fulgt med i sakens utvikling.

- Kulturarven vår blir kanskje ekstra synlig i julen. Julen bringer med seg tradisjoner og skikker som vi gjentar år etter år. Selv om mange av dem er hentet fra andre deler av Europa har vi gjennom generasjoner gjort dem til våre. Jeg er stolt av våre norske tradisjoner og verdier, og ønsket å formidle det til mine Facebook-følgere, skriver hun i en e-post julaften, og ønsker samtidig «alle som er enige og uenige» med henne, «en riktig god jul».

- Hun lyver

Berentsen forteller overfor Dagbladet at han reagerer sterkt på innholdet i Facebook-posten til Helleland.

- Det hun mener er bygget på et uriktig grunnlag. Hun lyver. Det stemmer ikke at barna ikke fikk synge i frykt for å støte eller såre noen. Sangene ble forandret utelukkende av kunstneriske begrunnelser, hevder Berentsen.

- Hadde hun lest nyhetsartiklene skikkelig hadde hun skjønt at denne saken er blåst ut av alle proporsjoner, og hun kunne spart seg for denne naziretorikken, fortsetter FAU-lederen, som mener at skolen har markert førjulstida med både kristne og ikke-kristne tradisjoner.