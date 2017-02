Beyoncé saksøkt for å ha stjålet lydklipp fra død rapper

(Dagbladet): Hvis du hører på Beyoncés låt «Formation», kommer stemmen til den drepte New Orleans-rapperen Messy Mya inn i starten: «What happened after New Orleans?» Og «Bitch, I'm back. By popular demand».

Nå hevder Myas dødsbo, i hovedsak hans søster, at Beyoncé aldri har spurt om lov til å bruke dette lydklippet. At hun bare har hentet det fra en av hans YouTube-filmer, og at Mya heller ikke er kreditert. Når de har prøvd å få tak i henne, har hun aldri meldt tilbake, skriver Forbes.

Dødsboet saksøker Beyoncé for 20 millioner dollar, rundt 174 millioner kroner, for tapte inntekter.

Skutt på gata

Messy Mya var en amerikansk rapper og komiker. Han var kjent for sine humoristiske skildringer av livet i nabolaget sitt i New Orleans, og YouTube var hans kanal for å nå ut til folk. I november 2010 ble han skutt og drept, 22 år gammel.

Tidligere er Beynocé blitt hyllet for bruken av lydklippet med Messy Mya, i låta hennes som kom ut for et år siden.

Den hyllesten har når fått en brå slutt.

Og det handler ikke bare om penger. Ifølge The Independent, vil Myas søster også at Beyoncé skal kreditere broren som låtskriver, komponist, produsent og artist.

Sony Music og Jay-Z, hennes ektemann, er også nevnt i søksmålet, skriver Forbes.

Flere brudd

Nå er det ikke første gang Beyoncé har vært ute i hardt vær med låta «Formation». Filmregissør Abteen Bagheri og Chris Black står bak dokumentaren «That B.E.A.T» fra 2013, om orkanen Katrina. De hevdet i fjor at de ikke hadde gitt verken Beyoncé eller videoregissøren lov til å bruke klipp fra deres dokumentar.

Den gang gikk en representant for sangeren ut og fortalte Entertainment Weekly at de hadde fått lov av eierne til å bruke opptakene.

Men det stopper ikke der.

Og enda flere

«Formation» er å finne på albumet «Lemonade», og i juni i fjor ble det kjent at den amerikanske filmskaperen Matthew Fulks påstår at Beyoncé har kopiert hans kortfilm «Palinoia».

Beyoncés advokater skal da ha svart på anklagene, og ifølge dem har ikke de to filmene noe med hverandre å gjøre.