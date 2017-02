Bøtelegg kjendiser som undergraver norsk spillpolitikk

Det faller Michel Sterk i Folkeautomaten tungt for brystet at Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen og Mina Gerhardsen i Actis ønsker å bøtelegge kjendiser og PR-byråer som medvirker til ulovlig markedsføring av pengespill (Dagbladet 1. februar).

Sterk representerer en bransje som teppebomber tv-kanaler med ulovlige pengespillreklamer. Det er lett å forstå at han ikke ønsker at lovbrudd skal få konsekvenser.

I Blå Kors møter vi ofrene for spillselskapenes virksomhet. De kommer til oss for hjelp for sin avhengighet, ofte etter tap av flere hundre tusen kroner. Under behandling forteller mange spilleavhengige om aggressive spillselskaper som forsøker å lokke dem tilbake – slik at de kan tape mer.

Spilling får konsekvenser for flere. Ofte trenger også ektefeller hjelp. Mange opplever at tilliten i forholdet er borte, og de er ruinert. Barn rammes ved at foreldrene ikke har råd til å betale for aktivitetene deres, eller reise på ferie.

Men noen tjener godt på andres elendighet. I fjor brukte spillselskapene 634 millioner kroner på ulovlig reklame i Norge. Artisten Sandra Lyng Haugen fikk nok av samarbeidet med Folkeautomaten, og ønsket ikke lengre å bidra til at noen ble spilleavhengige. Nå har Sterks selskap signert Ari Behn i hennes sted. Det er et problem at norske kjendiser og PR-byråer bidrar til å undergrave norsk pengespillpolitikk av omsorg for egen lommebok.

Se til Finland: Der gir de bøter på opptil 900.000 kroner til de som inngår kontrakter med selskap som ikke har lov til å tilby pengespill. Innfører våre myndigheter et slikt bøtenivå, vil det trolig sette en stopper for mye av den uønskede reklamen vi nå har i Norge. Det vil hjelpe spilleavhengige!