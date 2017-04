Britisk thriller-doldis kommer fram i lyset med «Ravnen»

PÅSKEKRIM: Lionel Davidson (1922-2009) har i mange år vært en hemmelighet for norske lesere. Bare et par av hans bøker har vært oversatt. Den britiske spion- og thrillerforfatteren debuterte med romanen «The Night of the Wenceslas» («Skjebnenatt i Praha») i 1960 og tilhører den samme generasjonen som John Le Carré, Len Deighton og Frederick Forsyth.

Nå kommer hans siste mesterverk, «Kolymsky Heights» (1994) ut under tittelen «Ravnen», oversatt av Bjørn Alex Herrman. Boka har i det siste hatt en velfortjent renessanse i hjemlandet.

Forlaget Pelikanen utgir dermed sin første krim, og det med en klassiker av edleste merke. Boka handler om en kanadisk eventyrer som på oppdrag forsøker å finne ut hva som foregår i et hemmelig russisk genforskningssenter i Sibir. Den tredobbelte Golden Dagger-prisvinneren Davidson overgår seg selv i overraskelser og cliffhangere i denne frostkalde og sitrende romanen.