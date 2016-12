Bursdagsinvitasjonen gikk viralt, og tusenvis dukket opp i 15-årsdagen. Én døde

(Dagbladet/NTB): Mexicanske Rubi Ibarra Garcia og foreldrene hennes skulle egentlig bare invitere naboer og familie til å delta i feiringen av 15-årsdagen hennes. Invitasjonen ble sendt ut via en video på Facebook.

Familien var forberedt på at feiringen kunne bli folksom, etter at over en million mennesker hadde takket ja til arrangementet på sosiale medier.

En stor plakat med påskriften «Velkommen til 15-årsdagen min» var satt opp ved inngangen til festen på et jorde i landsbyen La Joya i delstaten San Luis Potosi. Flere telt og langbord med mat sto klare til gjestene, som i mange tilfeller hadde kommet langveisfra.

Bursdagsbarnet selv var tilsynelatende litt brydd av all oppmerksomheten og måtte få hjelp av familiemedlemmer for å komme seg forbi fotografer og reportere som flokket seg rundt henne.

– Alle velkomne

Festen fikk nasjonal og internasjonal oppmerksomhet tidlig i desember etter at en lokal fotograf la ut en video på nettet hvor jentas far beskriver den kommende festen med mat, underholdning med lokale band, og et hesteveddeløp hvor vinneren kunne stikke av med en premie på 10.000 pesos.

– Alle er hjertelig velkomne, sier faren.

Videoen ble publisert åpent, slik at alle kunne se den, og ble deretter delt i raskt tempo.

Til BBC uttalte Rubys far, Crescencio Ibarra, at de bare hadde tenkt å invitere naboer og familie, men at han ikke kommer til å sende noen på dør.

I Mexico er det tradisjon for å holde storslagne fester når døtre fyller 15. Bursdagen ses på som overgangen fra barn til voksen.

Omtalt verden over

Nyheten ble omtalt verden rundt.

Moren forklarte senere at da Rubis far sa at «alle var velkomne», hadde han egentlig ment alle i nabobygdene, ikke hele verden. Men på dette tidspunktet var videoen allerede sett av millioner på YouTube. Flere mexicanske kjendiser har siden hyllet arrangementet og firmaer har kastet seg på bølgen ved å tilby rabatter og tilbud knyttet til feiringen.

Flere har sett humoren i situasjonen, og på internett sirkulerte en rekke memer, som disse:

Omkom etter bursdagsfeiringen



Det mexteksten: «Skal du i bursdagen til Rubi? Vi gir opptil 30 prosent rabatt», og tilbød 30 prosent rabatt på flyturer til San Luis Potosi.



Noen av de lokale innbyggerne håpet at det kunne komme noe godt ut av arrangementet for lokalsamfunnet, men for noen av deltakerne endte festen tragisk, skriver NTB.

To menn ble trampet ned av en hest under det kaotiske hesteveddeløpet, der Rubis far hadde lovet vinneren 10.000 peso, drøyt 4.000 kroner.

Den ene av mennene døde av skadene han fikk, mens den andre slapp fra dramaet med brukket bein, opplyser lokale myndigheter.