Bygg en mur utenfor 16-meteren på Ullevål.La Sverige betale for muren.

På Kornet er spalta som gjør suksess både her hjemme og på kontinentet. Ifølge den siste sikre klikkoppdateringen leses vi nå både av høy og lav, totalt 3 mot 2 ved siste måling. En av dem er den tidligere fotballspiller, Anders Jacobsen, som denne skribent helt uten forvarsel trakk inn i forbindelse med at Norge endelig har fått ansatt ny sjef for våre herrer innenfor fotball og dårlige resultater.

Jacobsen, i dag lærer av yrke, er selvsagt positivt innstilt til å være den som tar ansvar. Her er hans tilsvar, nedtegnet i en slags soneforsvar under tittelen «MIDSTOPPERORDRENE».

I fredagens Dagbla ved Tom Stalsberg utnevnes jeg til noe jeg oppfatter å være fysisk rådgiver for NFF i alle sikkerhetsspørsmål. I den anledning har jeg latt meg inspirere av Donald Trumps presidentordre, i den grad man kan la seg inspirere av ham, til å skrive ut de såkalte midtstopperordrene. Kontroll og feilpasningskomitéen i NFF under plutselig ledelse av Kjakan Sønsteby (hvil i fred) må godkjenne ordrene. Inntil de er godkjent er de gjeldende politikk:

1. Bygg en mur utenfor 16-meteren på Ullevål.

2.La Sverige betale for muren.

3. Bytt navn fra Ullevaal stadion til Die Mauer.

4. Feilpasninger forbys fram til 17. mai og alle pasninger etter 17. mai.

5. Spill etnisk soneforsvar og opprett soner hvor motstanderen ikke får innreisetillatelse. Bak muren må alle ha visum. PS! Kjell Magne Bondevik skal administrere denne ordren.

6. Innvilg norsk statsborgerskap til alle fra ballnasjoner, hvorfor er ikke Zlatan norsk?

7. Bruk Høgmos enorme støtteapparat til å gjenerobre Jemtland og Herjedalen

8. Kom opp med en ny definisjon på ordet «partysvenske». Heretter er ikke ordene party og svenske synonyme.

9. Kjør kollektivt til alle bortekamper, helst rutebuss.

10. Få frem i alle sammenhenger at Fifa-rankingen er fake-news og kom opp med alternative fakta. Denne delen skal Høgmo ta seg av.

11. Make love to the ball – not war.