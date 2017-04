Canada legaliserer cannabis

I en verden hvor folk som Trump og Putin setter dagsorden er det ikke mange liberale fyrtårn igjen. Det som skinner sterkest av dem alle er Candas Justin Trudeau. Mannen er alt det de to ikke er. Han kaller seg feminist. Han har minoriteters rettigheter på toppen av sin agenda. Der verdens Trumper og Listhauger forsøker å lukke sine land mot dem som trenger hjelp, velger han å åpne sitt for de flyktninger Trump avviser.

Også på et annet område er Trudeau et fyrtårn for liberal fornuft. Et av hans sentrale valgløfter i valgkampen var å ta Canada ut av den meningsløse krigen mot narkotika. Trudeau ble valgt på løftet om å legalisere og strengt regulere omsetning av cannabis. I et land hvor kriminelle tjener opp mot 50 milliarder i året på illegal omsetning var dette et viktig valgkampløfte.

I går var «a very important day», sa Bill Blair den tidligere politisjefen i Toronto Trudeau ga oppgaven å gjennomføre legaliseringen. Blairs argument for å få legaliseringen på plass så fort som mulig er den muligheten legal og strengt regulert omsetning gir for å holde cannabis unna barn og unge:

"I've spent most of my adult life protecting children and keeping communities safe. And from experience, I know the use of cannabis among our young people is among the highest in the world. I believe that we have to do a better job of protecting our kids. I want to be very clear, it is not our intent to promote the use of this drug. We want to permit through legalization, and strict regulation, more healthful, safer and socially responsible use."

Hvorfor var akkurat i går en viktig dag?

I går var en viktig dag fordi det var dagen Trudeau leverte på valgløftet.

I går fremmet han det formelle lovforslaget - den såkalte Cannabis Act - som med virkning fra 1. juli 2018 legaliserer cannabis i Canada. Når loven trer trer i kraft blir Canada det andre landet i verden som legaliserer sluttomsetning av cannabis til rekreasjonell bruk, og det første av stor betydning. Fra før har mange land legalisert cannabis til medisinsk bruk og flere delstater i USA har også legalisert rekreasjonell bruk.

Det er allerede nesten 60% støtte i den amerikanske befolkning for full legalisering også der. Det er derfor godt mulig at Canadas legalisering blir spikeren i kista for det føderale forbudet i nabolandet, noe som åpenbart vil skape en internasjonal dominoeffekt. Et internasjonalt forbud mot cannabis uten USA med på lag er utenkelig.

Krigen nærmer seg slutten. Det er på tide å forberede seg på etterkrigstiden.

Hvordan blir lovreguleringen i Canada? Produsenter av cannabis vil bli lisensiert av føderale myndigheter. De må følge strenge krav hva gjelder bærekraftig produksjon og kvalitet på produktet. Det vil bli fastsatt grenser for innhold av THC og andre psykoaktive stoffer i produktet.

Det er ikke bare omsetning som reguleres. Også mengden enkeltpersoner kan besitte og dyrke. En privatperson vil ha lov til å dyrke inntil fire planter til egen bruk og å være i besittelse av inntil 30 gram med ferdig produkt.

Aldersgrensen for cannabis kommer til å bli 18 år på føderalt nivå. Dette er tre år yngre enn de 21 år lovreguleringen som hovedsak åpner for i de amerikanske delstater som allerede har legalisert. Forskjellen skyldes at USA i stor grad har 21 år som aldersgrense for alkohol også. Det kommer imidlertid til å være anledning for lokale provinser til å sette høyere aldersgrenser.

Bill Blair begrunnet reguleringene slik - hva gjaldt unge - på gårsdagens pressekonferanse:

«By providing a highly regulated system of distribution, we can be much more successful as we have been with alcohol. It's not an absolute guarantee that kids won't get access to it, but it will be far more difficult for kids to get access to it when this new regime is in place than it is today.»

Markedsføring rettet mot unge vil bli eksplisitt forbudt. Slik markedsføring vil være å anse som en forbrytelse og kan gi inntil 14 års fengsel. Det vil blir forbudt for cannabisprodusenter å sponse kultur- og sportsarrangementer.

En del forhold, som for eksempel fordelingen av skatteinnntekter mellom regioner og føderale myndigheter er ikke fastsatt ennå. Dette vil bli avklart i tiden frem til loven trer i kraft i 2018. I Canada er dette et viktig spørsmål siden skatteinntektene kan bli betydelige. De høyeste estimatene indikerer opptil 5 milliarder Canadiske dollar (over 30 milliarder norske kroner) i skatteinntekter.

Et samlet forslag. Trudeau gjennomfører ikke bare legalisering og streng regulering av cannabis i isolasjon. Samtidig rulles det ut ny lovgivning mot påvirket kjøring hvor sjåfører som er påvirket av narkotika kan se frem til opp til 10 år i fengsel. Hva gjelder cannabis vil sjåfører med mellom 2 og 5 nanogram med THC i blodet kunne få forelegg opp mot 6 500 norske kroner. Sjåfører med over fem nanogram THC i blodet vil kunne få bøter og fengsel avhengig av mengden.

Den tidligere politimesteren i Toronto - Bill Blair - som har ansvaret for lovforslaget sa det slik:

«In order to further protect Canadians, our government has committed to creating new and stronger laws to punish more severely those who drive while impaired by cannabis, alcohol and other drugs.»

Samtidig som reglene mot påvirket kjøring strammes inn vil myndighetene bruke relativt store beløp på holdningskampanjer for å fremme ansvarlig bruk.

Hva skjer nå? Den Canadiske legaliseringen er utvilsomt i strid med narkotikakonvensjonene slik de i dag ligger. Canada ser imidlertid ikke ut til å velge veien hvor man trer ut av konvensjonen og så går inn igjen med forbehold for reguleringen av cannabis. Dette er konvensjonens normalordning om et land skulle ønske avvikende politikk.

Det at Canada ikke gjør dette er en utfordring mot selve konvensjonene og deres tolkninger. Konvensjoner skal tolkes dynamiske. Graden av dynamikk i fortolkningene varierer fra konvensjon til konvensjon. Om slike brudd ikke reageres på vil det medføre at det som da det skjedde var et konvensjonsbrudd ikke lengre er det. Det vil fortolkes som at det er akseptabelt innenfor regelverket. Hadde det ikke vært akseptabelt ville det nemlig blitt reagert på. At USAs eneste respons i går var å minne Canadiere på at det fortsatt vil være lovbrudd å ta med seg cannabis over grensen er derfor interessant. Forblir det USAs respons vil andre land følge etter. mange land. Fort.

Og ved neste presidentvalg i 2020 er det slett ikke umulig USA selv følger på.

For å sitere Mel C: Things will never be the same again.