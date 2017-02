Clemetistan og Tajikistan

Norge er delt mellom en høyreside og en venstreside, og tilliten mellom dem er mer tynnslitt enn kredittverdigheten til Jarl Goli. Meningsmålingene veksler mellom å spå et knapt borgerlig eller rødgrønt flertall, men uansett utfall til høsten vil omtrent halvparten av oss bli ulykkelige.

Mitt forslag er som følger. La oss dele Norge. Først i to og så i fire. Halvparten kan underlegges et venstreorientert sosialdemokratisk styre og halvparten regjeres av et høyreorientert borgerlig-liberalt styre. Den blå landsdelen kan vi kalle Clemetistan. Og den røde kan vi kalle Tajikistan. Ordningen kan gjøres permanent slik at vi slipper valg.

Mitt forslag er at grensen går ved Haugesund i vest, slik at Clemetistan får oljen som føres i land ved Kårstø og hele oljemiljøet i Stavanger, mens Tajikistan får gassen fra ilandføringsanleggene på Kollsnes, Mongstad og nordover. Jeg innser at fordelingen av oljeressursene vil bli krevende. Men disse forhandlingene kan vi overlate til Hilde Frafjord Johnsen, som har erfaring med dette fra Sør-Sudan.

Nå er det riktignok en del politiske skillelinjer som ikke fullt ut dekkes av høyre/venstre-aksen. Derfor bør begge landsdeler deles i to: en innvandringsliberal og klimavennlig sone og en med stengte grenser, skuddpremie på ulv og avgiftsfrie dieselbiler. På den måten kan du med ganske stor nøyaktighet flytte til en region der din ønskede politikk praktiseres. Er du mot innvandring men ønsker en streng arbeidsmiljølov og kommunal eldreomsorg? Flytt til Det Røde Trøndelag. Er du for åpne grenser og markedsliberalisme? Da flytter du til Næringsrepublikken Stor-Jæren – den eneste delen av Norge som er medlem av EU.

Den store fordelen med dette forslaget er at det vil fjerne all sutring og negativitet over natten. Kommentarfeltkverulanter og andre debattanter vil slutte å ytre sin misnøye. I stedet vil de flytte til den delen av landet som stemmer best overens med egne meninger. Når vi ikke lenger har politikken å ergre oss over vil vi sakte men sikkert begynne å leve igjen. (I alle fall etter et par litt turbulente år med mye flytting.) Uten den kvelende splittelsen vil man igjen kunne slå av en prat med naboen over hekken, tørre å haike langs landeveien eller rett og slett ligge med hverandre igjen.

Jeg ser for meg at dette vil bli en god løsning som alle kan leve med. Et problem som riktignok kan oppstå er ungdommen. Ungdommen er som kjent i opposisjon til sine foreldre, og velger gjerne motsatt side i politikken. Men i dette nye systemet måtte den kvisete tenåringen søke om oppholdstillatelse i en annen landsdel for å få oppleve sin politiske utopi. Dette vil skape mange splittede familier, men gjensynsgleden blir desto større når alle samles til julefeiring i et strandhus utenfor Málaga.

Hver og en av oss har omtrent 50% sjanse for å være den tapende part til høsten. Vi greier ikke å bli enige. Det er på tide å innse det. La oss dele Norge nå.