Da presidentbabyen ikke ville håndhilse på landsmoderen

NEW YORK (Dagbladet): Både USAs president, Donald Trump, og Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, har interesse av et fungerende forhold. Det er samtidig vanskelig å tenke seg to mer forskjellige politikere. Trump er en forfengelig, narsissistisk, ustabil, uforutsigbar politisk novise. Merkel er en stødig og på grensa til det kjedelige velforberedt politiker. De to statslederne blir neppe bestevenner etter møtet i Det hvite hus fredag. Forholdet så langt ser mer ut som et forhold mellom en sindig voksenperson og et uforutsigbart småbarn med raserianfall og utbrudd. «Lederen av den frie verden møter Donald Trump», skriver Politico.

For Trump var møtet med Merkel i Det hvite hus fredag det viktigste internasjonale møtet siden han ble president i januar. For Merkel var det trolig et av de vanskeligste politiske møtene hun har hatt. Tyskland trenger et godt forhold til USA. Dermed måtte hun ty til det Trump aller helst lytter til - smiger. Hun måtte også gjøre det enkelt og tydelig for ham hvordan tyske selskaper og frihandel bidrar til viktige amerikanske arbeidsplasser. Derfor hadde hun med seg toppsjefene i selskaper som Siemens og BMW.

På forhånd fortalte kilder i Merkels administrasjon til Washington Post at hun hadde forberedt seg grundig ved å lese gamle intervjuer med Trump. Hun var også forberedt på at «han ikke liker å lytte for lenge, og at han foretrekker tydelige meninger og ikke ønsker å gå inn i detaljer». Med andre ord var Tysklands forbundskansler forberedt på at USAs president har oppmerksomheten til en gullfisk og kunnskaper om internasjonale forhold på nivå med en skolegutt.

Samtidig ønsker Merkel på ingen måte å framstå som en logrende puddel for Trump. Den amerikanske presidenten er svært upopulær i Tyskland, og Merkel ønsker å vinne valget i Tyskland til høsten. Derfor må hun ta tydelig avstand fra deler av Trumps kontroversielle, nasjonalistiske budskap.

Ingen forventer lenger at Trump skal være i stand til å opptre som en tradisjonell president. Gang på gang har han vist hvordan han mangler impulskontroll og kunnskap og erfaring med politikk og diplomati. Seinest torsdag anklaget pressetalsmannen hans, Sean Spicer, Storbritannias etterretningstjeneste for å hjelpe USAs forrige president, Barack Obama, med å spionere på Trump. Anklagene mot USAs nærmeste allierte kom fullstendig uten bevis, og etter svært sterke reaksjoner forsøkte Det hvite hus fredag å ro seg ut av situasjonen. Med en president som Trump i USA, hviler det et voldsomt ansvar på Merkel for å bevare en stabil situasjon og hindre komplett kaos på den internasjonale scenen.

Trump og Merkel hadde aldri møttes før, og situasjonen var åpenbart ubehagelig. De håndhilste og smilte litt da hun ankom presidentboligen, men litt seinere så stemningen langt dårligere ut. Da de satt ved siden av hverandre i Det ovale kontor for å bli fotografert av pressen, ville ikke Trump håndhilse. Under en felles pressekonferanse etterpå var smilene stive, og det hele ble avsluttet med et kort håndtrykk. USAs president virket rett og slett ubekvem og litt forvirret i møtet med en mektig statsleder som ikke bare smisker.

Pressekonferansen ble i det hele tatt en underlig seanse hvor Trump og Merkel argumenterte fra hver sin kant om frihandel. Da en tysk reporter fra Die Welt til slutt spurte presidenten om anklagene han har rettet mot Obama for å avlytte ham i valgkampen, klarte han ikke å holde tilbake. Selv om det var Merkels tur til å svare på spørsmål, duret den selvsentrerte og hårsåre presidenten på med sitt svar. Han innrømmet ikke noe feil og prøvde å spøke: - Vi har kanskje noe til felles, sa Trump henvendt til Merkel. Trolig refererte han til da det i 2014 ble avslørt at CIA hadde avlyttet den tyske statslederens mobiltelefon.

Den klønete situasjonen i forkant av møtet er i all hovedsak Trumps skyld. Mens han selv tok til orde for et innreiseforbud til USA for muslimer, har han angrepet Merkel for å slippe syriske flyktninger inn i Tyskland. I 2015 skrev Trump på Twitter at Merkel «ødelegger Tyskland». Han har også kritisert den økonomiske politikken hennes og krevd at Tyskland og andre Nato-land må betale mer penger til forsvarsalliansen. For Merkel, som vokste opp bak jernteppet i Øst-Tyskland, vekker neppe Trumps plan om å bygge en ekstremt kostbar mur langs grensa til Mexico gode minner. Men hun har vært tilbakeholden med å kommentere.

For Trumps egne medarbeidere kan møtet hans med Merkel være kjærkomment. Trolig er det viktig for dem at presidenten får litt voksenopplæring fra en rutinert statsleder om hvordan hun håndterer Russland og landets president Vladimir Putin og andre internasjonale spørsmål. Trump har en tendens til å lytte til det han oppfatter som sterke ledere. Fra Merkels ståsted er det åpenbart viktig å forsøke å få Trump til å forstå hvordan hun og Europa tenker om forholdet til Putin, og å få Trump med seg.

Men etter møtet i Det hvite hus framstår ikke forholdet mellom de to mektigste lederne i Vesten som mindre pinlig. Og hvorfor ville ikke Donald Trump håndhilse på Angela Merkel? Da den britiske statsministeren, Theresa May kom på besøk tidligere i vinter, gikk Trump mye lengre. De to ble observert hånd i hånd ved Rosehagen. Japans statsminister, Shinzo Abe, ble sittende i et ubehagelig langt og underdanig håndtrykk med Trump da han gjestet Det hvite hus. Riktignok har den svært forfengelige 70-åringen velkjente komplekser for størrelsen på hendene sine. Men det manglende håndtrykket avslører kanskje mer om hvordan en usikker presidentbaby takler en voksen statsleder som ikke bare logrer for ham.