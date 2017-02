De sultne uskyldige

Nå trenger FN 37 milliarder kroner i nødhjelp til Nigeria, Somalia, Sør-Sudan og Jemen for å bekjempe hungersnød, sier generalsekretær António Guterres. Mer enn 20 millioner mennesker i disse fire landene er rammet av sult. Årsakene til mangelen på mat er dels skapt av naturen, dels av mennesker, det er, som nesten alltid, tørke og krig.

Nordøst i Nigeria har de væpnede islamistene i Boko Haram spredt lovløshet og uro lenge. Nå har bevegelsen spredt sine angrep til Niger, Tsjad og Kamerun. I området rundt Tsjadsjøen har 2,6 millioner mennesker måttet flykte fra sine hjem, meldes det. Mer enn sju millioner mennesker i hele området er rammet av mangel på mat.

I Sør-Sudan er det i flere områder erklært hungersnød allerede, noe hjelpeorganisasjonene har advart mot i lang tid. Denne hittil så mislykkede statsdannelsen har vært herjet av borgerkrig i mer enn tre år, mellom president Salva Kiir og visepresident Riek Machar og hver deres tilhengere. På toppen kommer tørke. Nå lover Kiir fri adgang for nødhjelp, hva det nå er verd.

Etter 26 års borgerkrig har Somalia fått en president, Mohamed Abdulla Mohamed, som forsøker å få ei regjering på beina som kan ta tak i landets store utfordringer, deriblant de islamistiske opprørerne i al-Shabab. Det vil ta nye tjue år å fikse landet, sier presidenten. Nå har elvene tørket ut, buskapen dør og sulten truer. Det kan bli en gjentakelse av katastrofen i 2011 om ikke hjelpen kommer fram. Tørken rammer også nabolandene Kenya og Etiopia.

Den rammer også Jemen, rett over Rødehavet. Borgerkrigen der mellom opprørene med støtte fra Iran og regjeringsstyrkene med støtte fra Saudi-Arabia har rast i snart to år. Sju millioner mennesker trues av sult, ifølge FN.

Krig og vanstyre er forsterkende årsaker til sult når tørke rammer. Verdenssamfunnet, det vil si alle som lever i fred og velstand, går lett trøtt av å hjelpe mennesker i områder som gjentatte ganger rammes av sult. Her i Norge, som har pøst milliarder av kroner inn i den nye staten Sør-Sudan for å få den opp og stå, er det lett å være helt oppgitt over de sørsudanske ledernes fullstendig ansvarsløse framferd. Men det er altså ikke de som sulter som er skyld i egen ulykke. Derfor må vi sørge for mat til ofrene. Og på lang sikt er den beste hjelpen å mekle og skape fred, uansett om det umiddelbart virker ganske så håpløst.