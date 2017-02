Den katastrofalt dyre og dårlige bloggen til Carla Bruni-Sarkozy

I en rapport fra den franske riksrevisjonen, La Cour des Comptes, [PDF] oppgis bloggen til presidentens kone å ha kostet 410 000 euro, nesten 3,7 millioner kroner, bare å opprette. Rapporten har vakt mye liv i sosiale media. Men dette var ikke alle kostnadene. Bloggen måtte også driftes.

Ved nærmere undersøkelse viser dette seg å være en gammel historie, som ble kjent i 2013. Men den virrer rundt i sosiale media igjen, i kjølvannet av skandalen rundt den konservative president-kandidaten og tidligere statsministeren François Fillon, han som betalte kona og to barn for å være parlamentariske rådgivere for ham. Å resirkulere historien nå kan nok ha politiske motiver, midt i den franske valgkampen om å bli Republikkens neste president, noe som avgjøres i april og mai.

«Til denne prisen kunne man ha ventet seg et virkelig vidunder, med en uklanderlig kvalitet på kodene, med et luksuriøst design, fra en horde av kinesiske «hackere» som oppdaterte sida hver time … Kort fortalt noe «bling-bling» og veldig livlig», skrev Olivier Laurelli, en «hacker» som kaller seg «Bluetouff», på nettsida til ukebladet Le Nouvel Observatør.

«Jeg ville naturligvis kaste et øye på dette, og ganske raskt kunne jeg ta mål av katastrofen», skrev han.

En liknende blogg ville kunne lages for mindre enn 4 000 euro. Liknende kan også kjøpes som hyllevare ganske rimelig. Ikke bare var dette teknisk nokså enkle greier, det var også utdatert programvare. Og bloggen lå vidåpen for innbrudd. Og dette digitale makkverket gikk for minst ti-dobbel pris.

Bloggen viser seg også å ha vært svært dyr i drift. Regnskapet fra 2012 viser utgifter på 36 448 euro netto i måneden til åtte medarbeidere som la inn innhold i bloggen. I tillegg var det leid inn to konsulenter utenfra til vedlikehold som kostet 25 714 euro i måneden.

En sjeldent oppdatert blogg kostet dermed 60 000 euro, om lag 540 000 kroner, i drift hver måned.

Historien føyde seg inn i fortellingene om Sarkozy og Bruno og «det gode livet» i Elysée-palasset som om det var i Ludvig XVs tid, ifølge deres mange kritikere. Uansett var Carla Bruni uten tvil veldig dyr for franske skattebetalere. Nå det kom til bloggen og økonomien rundt den må man også kunne kalle henne - tja, hva skal vi si uten å være uhøflig? – ikke så veldig klok.

For ordens skyld: Bloggen til Carla Bruni drives nå av hennes egen stiftelse.