Derfor kan dette bli den siste sesongen av Sherlock

Helt siden tredje sesong av BBC-serien «Sherlock» gikk på lufta i 2014, har fansen ventet på fortsettelsen. I fjor kom julespesialen «Sherlock Holmes & The Abominable Bride», som kortet ventetida noe, men 1. januar kan de igjen benke seg til en ny sesong.

Men ifølge Mark Gatiss, som er en av programskaperne, kan dette bli den siste sesongen.



Til The Guardian sier han at selv om alle involverte ønsker å spille inn flere episoder, er det vanskelig å samkjøre skuespillernes kalendere, og dette er en av grunnene til at det er uklart om det blir flere sesonger.

Vises på Netflix

- Vi hadde elsket å lage flere sesonger, men vi kan ikke lyve, vi vet rett og slett ikke om det blir flere, uttalte Gatiss, på en førpremiere av den første episoden.

- Det avhenger av alle mulige faktorer, å få planlagt, å være villig til å gjøre alt her, så vi er bare ikke sikre, sa Gatiss.

Foreløpig er det kun på BBC og PBS at serien sendes 1. januar, men det trenger likevel ikke ta så lang tid før den blir tilgjengelig for norske seere.

Ifølge NRK har strømmegiganten Netflix sikret seg rettighetene til å vise serien utenfor Storbritannia, og antagelig vil de legge ut episodene fortløpende dagen etter at de er vist på BBC.

Serien ble døråpner

«Sherlock» er basert på bøkene til forfatter Arthur Conan Doyle. Men i motsetning til bøkene, hvor handlingen er satt til 1800- og 1900-tallet, lever BBCs «Sherlock» i nåtid.

For Benedict Cumberbatch kan ikke serien kalles annet enn en yrkesmessig suksess. Den ble døråpneren for diverse store filmroller.

Han har spilt i Oscarvinneren «12 years a slave». Han lånte bort stemmen sin i «Hobbiten: En uventet reise», og han hadde hovedollen i Morten Tyldums «The Imitation Game» i 2014. Her fikk han sin første Oscar-nominasjon i kategorien beste skuespiller i en hovedrolle.

Martin Freeman, som spiller Doktor Watson, har også blitt en verdenskjent skuespiller siden serien startet i 2010. Freeman er særlig kjent for å ha spilt Bilbo Baggins i filmene om Hobbiten.