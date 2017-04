- Det at folk på død og liv vil «arrestere» meg, er helt flott

(Dagbladet): For mange er Viggo Valle den ultimate påskestemmen.

I 30 år har nordlendingen loset hundretusener av NRK P1-lyttere gjennom timen mellom klokka 10 og 11 i påskeuka, med geografiske nøtter, kyndig veiledning - og en solid porsjon tålmodighet.

- Det var min glede i å dele kunnskap med folk som gjorde at programmet ble skapt. Det ligger ikke noe strategisk planlegging bak «Påskelabyrinten» - det har bare blitt sånn, sier Valle til Dagbladet etter endt sending fredag.

I morgen går finalen av stabelen, med i underkant av en million nordmenn sittende ved radioapparatet. Hva tror 62-åringen er nøkkelen til programmets suksess?

- Det er en kombinasjon av at vi har vært flinke og heldige. Vi har fått bra sendetid, og har trigget noe hos nordmenn. Vi behandler folk med respekt. Det er ekte vare, slår Valle fast.

Bonus-program

NRK-profilen har ikke feiret 30-årsjubileet med champagnespretting i studio på Tyholt, slik man kanskje skulle tro, men med å lage enda et radioprogram.

Sammen med Tande P har han ledet «Påskelabyrintens Afterski» på NRK P1+ hver ettermiddag i påskeuka.

I programmet er deltakerne fra «Påskelabyrinten» tilbake på lufta, i tillegg til at det blir presentert historier, myter og særegenheter ved reisemålene fra «moderprogrammet» tidligere på dagen.

- Istedenfor å flotte oss med champagne og konjakk, kunne vi la lytterne bli begunstiget med dette tilbudet. Det har vært utmerket. Jeg og Tande P snakker om vi ikke skal fortsette sammen på lufta, røper Valle overfor Dagbladet.

2000 oppgaver

I 30 år har Valle tilbrakt påsken i et radiostudio. Verken Syden-varme eller skiferie frister mer enn å lage «Påskelabyrinten» for norske lyttere.

- Jeg har aldri gjort annet, og ville antakelig fått kraftige abstinenser, sier Valle og ler.

Han forteller at han har laget 2000 oppgaver i løpet av sin tid som «Påskelabyrinten»-general, og at han gjerne fortsetter i 30 år til - så lenge kreativiteten er på topp.

Samtidig erkjenner Valle at «Påskelabyrinten», som alle andre programmer på radio og tv, lever på lytternes premisser.

- Vi i bransjen vet at ting er fort glemt. Man skal ikke være alt for kjepphøy heller. Det gjelder å være ydmyk i det man er satt til å forvalte, sier 62-åringen.

Slår tilbake mot «slums»

Enn så lenge har ikke NRK-sjefene noen som helst grunn til å trekke stikket på «Påskelabyrinten», all den tid tusenvis av nordmenn ofrer verdifulle tur-minutter på å sitte foran radioapparatet og høre Valle guide deltakere gjennom geografiske nøtter fra inn- og utland.

#påskelabyrinten Utsira er norges høyestliggende fyr, ikke norges høyeste fyrbygning. Det er Sletringen fyr på Frøya! #slums — Trude G. Knutsen (@T_lutt) April 12, 2017

Og med mye informasjon på blokka er det ikke vanskelig å forstå at det kan være utfordrende å holde tunga rett i munnen, selv for en erfaren programleder som Valle.

men, #paaskelabyrinten, #Magnor i Eidskog ligger ikke på Hedemarken! — Jan Torp Pharo (@JanTPh) April 13, 2017

På Twitter har lyttere antydet at «Påskelabyrinten»-generalen har bommet i framføringa av enkelte spørsmål, og sågar kommet med faktafeil.

- Mange hekter seg opp i ting de tror jeg har sagt. Det er lagt ganske mye arbeid i å unngå slike misforståelser, sier Valle om påstandene.

NRK-profilen erkjenner at også han kan gjøre feil, selv med et nøye gjennomarbeidet manus foran seg, men oppfordrer folk til å lytte gjennom programmet én ekstra gang før de hiver seg over tastaturet og skriver at han «slumser».

Samtidig understreker Valle at han setter enormt pris på engasjementet rundt programmet.

- Det motsatte ville vært veldig trasig. Det at folk på død og liv vil «arrestere» meg, er helt flott, det. Jeg svarer alle, og skriver alltid «Takk for ditt engasjement». Enkelte ganger skriver jeg at de kanskje skulle hørt bedre etter, sier programlederen og humrer.