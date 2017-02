Dette var saker, Benny!

TV: Margaret Berger (31) fra Hitra kom på andreplass i «Idol» i 2004 og albumdebuterte samme år. I 2013 vant hun Melodi Grand Prix, og det ble en fjerdeplass i den internasjonale finalen. Hun er også DJ, og har startet eget plateselskap, Her er kveldens tolkninger:

Ida Maria: «Samantha» (Margaret Berger / Patric Sarin / Jukka Immonen)

En kul låt i elektronikasjangeren er tatt kraftig ned. Det kan funke, det, men her blir det bare veldig trist, dramatisk og seigt - til tempoet skrus litt opp i et lite parti mot slutten. Det understreker deppepreget, men faktisk bidrar den lille støyen og det tyngre lydbildet mot slutten også til noe mer dynamikk. Stilen er nærmere gospelalbumet hun ga ut i fjor enn hennes tidligere materiale.

Ida Maria vil gjerne legge hele sjela si i låten, men i stedet blir det bare litt halvhjertet og sjablongaktig.

Hanne Sørvaag: «Will You Remember Me Tomorrow?» (Margaret Berger / Patric Sarin / Jukka Immonen)

Hanne har lagd en stavangersk versjon av denne låten, som er blitt enda mer fengende i denne poprock-utgaven. Det kunne vært en Grand Prix-låt – for noen år siden. Fortsatt er det bare én blant mange andre litt bleike poplåter på repertoaret. Dette programmet understreker det som nok er hovedgrunnen til at Margaret ikke har hatt større suksess enn hun har: Hun har ikke hatt godt nok materiale. Men Hanne løfter denne låten, som kler det heftige, pulserende kompet.

Bedre enn originalen, sier Margaret, og det har hun faktisk rett i. Esben er enig.

Benny Borg: «Scream» (Margaret Berger / Niklas Olovson / Robin Lynch)

Her snakker vi tolkning! Benny åpner sart og forsiktig, aleine, med akustisk gitar og lavmælt sang. Han tar ut det beste I låten, og skaper med enkle virkemidler noen øyeblikk av magi. Det er en sang som handler om Margarets egne problemer med sosial angst, og Benny formidler teksten med et «stille skrik». Det gjør inntrykk på hedersgjesten.

Et lite støyparti mot slutten er unødvendig og blir egentlig bare forstyrrende – men klarer ikke å ødelegge et meget godt totalinntrykk.

Esben «Dansken» Selvig: «Apologize» (Margaret Berger / Ariande Loinsworth / Anders Kjær)

«Du få’kke noe unnskyld fra meg», synger «Dansken». Han er seg sjøl lik. Det måtte bli en miks av sang og rap her også – og sterkt omskrevet. Og for et driv! Margarets mest personlige låt har fått norsk språkdrakt, slik at den framstår enda mer personlig og direkte; «Jeg veit jeg var en jævel en stund / men alle ting skjer for en grunn»

«Dansken» skaper liv i en låt som i utgangspunktet er tatt veldig ned i tempo, og gjør den mer spennende enn den var. Dette er ekstremsport, sier Esben, som er andpusten!

VI anmelder de to siste låtene når programmet er tilbake kl 21.40.