Donald i krig

ST. PETERSBURG (Dagbladet): Donald Trumps første raketter er oppsiktsvekkende nyheter. De er oppsiktsvekkende av flere grunner. For det første, innebærer det en endring av Trumps tenking om Syrias diktator Bashar al-Assad? Betyr det at Trump nå vil ha regimeendring i Syria? Det er i så fall en oppsiktsvekkende - og rask - endring av politikk.



For det andre, betyr bombene natt til fredag at USA vil konfrontere Russland i Syria, med de konsekvenser det kan ha? For det tredje, betyr bombene at Trump endelig har begynt å bry seg om syrerne, de prøvede menneskene fra et av de sju landene han har forsøkt å stenge ute fra USA som en kollektiv straff for å være syrere? Er det troverdig at Trump plutselig skal bry seg om syrerne?

Det første spørsmålet er om Trump vil ha regimeendring i Syria? I så fall er det en radikal endring av de signalene har har sendt til verden før han bombet den syriske flystripa natt til fredag. Trump har sagt at hans mål i Syria er å bekjempe terrororganisasjonen IS. Og han har antydet at han ville gjøre det sammen med Assad og Russland.



Fra et moralsk perspektiv er det all grunn til å reagere på at Assad enda en gang ser ut til å ha brukt kjemiske våpen mot sin egen befolkning. Men å slåss for en regimeendring nå, etter at Assad med Russlands hjelp har tatt tilbake kontroll over store deler av landet, framstår som ren eventyrpolitikk. Vil Trump nå også gå inn med bakkestyrker for å knekke Assad? Og hvem vil i tilfellet være hans politisk allierte i Syria? Hvem skal styre landet etter at Assad eventuelt er styrtet? Hvis det er det som nå er Trumps mål?

Russland. Trumps mål om å endre politikken i forhold til Russland, har kjørt seg fast i kaoset rundt hans medarbeideres forhold til den andre atomvåpensupermakten. Å endre forholdet til Russland til det bedre var Trumps mest konkrete utenrikspolitiske løfte.



Nå konfronterer han i stedet Russland og president Vladimir Putin i Syria, Russland krever å ta bombingen til FN, og fordømme det som et angrep på et medlemsland. Hva er de langsiktige konsekvensene av det som lett kan bli en militær konfrontasjon med Russland i Syria? De er i beste fall uoversiktelige, og i verste fall veldig farlige.

Russland ble varslet før angrepet, og fikk trukket eventuelle landsmenn bort fra flystripa som ble bombet. Men Putin mener alvor med sin Syria-politikk. I tillegg til å fremme russiske geopolitiske interesser vil Putin belære Vesten at regimeendring er satans verk. Det er et prosjekt han er i ferd med å lykkes med. Trumps bomber er ikke bare en militær provokasjon, men også en ideologisk.

Viktigst av alt er hva Trumps bomber betyr for syrerne. Til tross for Assads terror mot egne innbyggere, så er inntrykket at det er lettelse i de områdene som han nå med russiske hjelp har tatt tilbake. Fred er dog det beste. Hvis Trump mener alvor med sine bomber, at de signaliserer et dypere amerikansk engasjement, så betyr det en forlengelse av krigen, med enda mer lidelse, og et høyst uklart utfall.

Men så er det Trumps bomber det er snakk om. Er de noe ennet enn enda en tilfredstillelse av hans narsissistiske personlighet? Er det noe annet enn enda et innlegg på Twitter? For å omformulere von Cuausewitz berømte formulering om krig og politikk: «Krig en en fortsettelse av kvitringen, med andre midler».