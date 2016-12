Eks-Pearl Jam-medlem raser mot Rock and Roll Hall of Fame

(Dagbladet): I en årrekke har musikkbransjen hedret de aller største med en plass i det aller gjeveste rockmuseet, Rock and Roll Hall of Fame i USA.

Denne uka ble det kjent at Pearl Jam skal innlemmes sammen med andre nye medlemmer, som blant annet Tupac, Journey og Electric Light Orchestra.

Raser

Eks-trommis i grungebandet Pearl Jam, Dave Abbruzzese, er nå frustrert og deler meldinger i hytt og pine på Facebook, noe blant annet musikknettstedet NME har plukket opp.

Han er frustrert fordi hans navn ikke blir inkludert på Pearl Jams plass i museet.

- Så.. Rock & Roll Hall of Fucktardia.. Dette gir null mening for meg... Jeg skal bare dytte denne uttalelsen oppi rumpa til noen, skriver Abbruzzese på sin Facebook-profil, som fortsetter med å sitere Hall of Fames egne regler:

«Bandet blir vurdert etter hvem som var til stede og aktiv under de mest innflytelsesrike opptaksårene.»

- Jeg er ikke sikker på hvordan over 275 konsertopptredener og 38 prosent av platesalget ikke passer inn i deres kriterier, skriver Abbruzzese i samme oppdatering.

Abbruzzese spilte i bandet i årene 1991-1994, og spilte trommer på bandets andre album «Vs.» og oppfølgeren «Vitalogy». Han fikk sparken fra bandet i 1994.

Bassist Jeff Ament, gitarist Stone Gossard og Eddie Vedder er blant medlemmene fra bandet som skal bli innlemmet sammen med Soundgardens Matt Cameron, som ble med i bandet i 1998, og Dave Krusen som var den opprinnelige trommisen til bandet.

Underskriftskampanje

Fans av bandet ser og ut til å si seg enig i Abbruzzeses fortvilelse og har nå startet opp en underskriftskampanje for å få mannen innlemmet sammen med resten av bandet.

- Grunge-ikonet fra 90-tallet, Pearl Jam, har nylig blitt inkludert i Rock and Roll Hall of Fame 2017. Men de som styrer skuta har ikke funnet en grunn til å inkludere deres utvilsomt mest "eksplosive" trommis, David Abbruzzese, skriver den australske fanen Dan Gialdini, som har startet kampanjen.

Kampanjen har i skrivende stund litt over 500 signeringer.

Mye kritikk

Rock and Roll Hall of Fame har måtte tåle mye kritikk oppigjennom årene.

Kiss-gitarist Paul Stanley reagerte sterkt for noen år tilbake da Kiss-medlemmene Eric Singer og Tommy Thayer ikke fikk bli med når Kiss ble innlemmet.

- Vi har mange problemer med Hall of Fame. Det første er at de kun vil inkludere de opprinnelige medlemmene, mens dette ikke har vært tilfelle for andre band, sier Stanley på daværende tidspunkt.

Noen år tidligere gikk Sex Pistols ut og kalte hele Hall of Fame for «piss i vin».

De nektet å møte opp da det endelig ble deres tur til å bli innlemmet.

I år er det også mye kritikk ute og går forutenom mangelen på Abbruzzese.

Blant annet er det mange som reagerer på at hverken Chaka Khan eller Janet Jackson får æren av å bli innlemmet.