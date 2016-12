(Dagbladet): Emma Stone er blant Hollywoods mest ettertraktede skuespillere, men til tross for dette opplever hun at hun ikke bli tatt seriøst under innspillinger. I et intervju med Rolling Stone, sier hun at ideer hun kommer med under innspilling ofte blir feid under teppet, eller avvist.

- Det har vært hendelser tidligere, under filminnspilling, hvor jeg har blitt fortalt at jeg hindrer prosessen ved å komme med meninger eller en ide, sier hun.

Hun forteller også at vitser hun har improvisert, har blitt gitt til hennes mannlige motspiller.

- Gitt bort vitsen min

- Jeg vil være tilbakeholden med å si at det har å gjøre med at jeg er kvinne, men det har vært tilfeller hvor jeg har improvisert, og de har ledd av vitsen min og deretter gitt den til min mannlige motspiller. De har gitt bort vitsen min. Det er også tilfeller hvor jeg har sagt; «Jeg tror virkelig ikke denne replikken vil funke», og de forteller meg at «bare si det, bare si det, hvis den ikke funker klipper vi den ut». Og så klipper de den ikke ut, selv om den virkelig ikke funker!, sier Stone.

I februar er hun aktuell med en av hovedrollene i filmen «La La Land», og etter planen vil hun også bli å se i den amerikanske versjonen av TV2-serien «Maniac».

Tidligere i vår ble det offentliggjort at «Maniac» er solgt til den amerikanske tv-giganten Netflix og produsentene Anonymous Content.

- Viser hvilken posisjon hun har

Espen Lervaag, som hadde ideen til den norske originalversjonen sammen med Håkon Bast Mossige, mener det at Stone tør å si dette høyt, sier mye om hvilken possisjon hun har fått.

- I Norge er fokuset stort på at kvinnelige skuespillere skal tas like seriøst. Det krever nok enda mer mot å si det i den amerikanske industrien, enn i Norge. Jeg tror ikke det er mange andre som hadde turt å si det. Nå er Emma Stone i en posisjon hvor hun kan velge og vrake, og da kan hun tillate seg å si slike ting, sier Lervaag.

I den norske versjonen fulgte vi hovedpersonen «Espen» og det overdådige fantasilivet han lever sammen med liksomvennen «Håkon». Tilværelsen inne i Espens hodet er full av action, heltehistorier, kvinner og rikdom, men egentlig er han sperret inne på psykiatrisk avdeling. Ingeborg Raustøl hadde rollen som Espens psykolog, «Mina». I den amerikanske versjonen spilles «Mina» av Emma Stone.

- Vil gjøre en glimrende tolkning

- Jeg tror hun kommer til å gjøre den rollen aldeles glimrende. Men det skal mye til å måle seg med varmen til vår «Mina». Vi traff blink med vår casting av Ingeborg Raustøl. Jeg vet de har gjort grep med den amerikanske versjonen av karakteren, uten at jeg kan si så mye om det. Men hun kommer til å fremstå annerledes, sier Lervaag.

Han håper at Stone vil legge mye av seg selv i rollen.

- Da vi fikk høre at det var hun som fikk rollen, tenkte vi at hun var helt riktig for en slik mørk komedie. Jeg synes hun er morsom, og en fantastisk dame og skuespiller på alle måter, sier han.