En leninist i Det hvite hus

- Jeg er en leninist. Lenin ville ødelegge staten, og det er mitt mål også. Jeg vil at alt skal falle i grus, jeg vil ødelegge alt det bestående.

Ordene tilhører Steve Bannon, grunnleggeren av det erkekonservative nettstedet Breitbart News, og sjefideologen i Donald Trumps indre kabinett. Ordene falt i november 2013, i en samtale med historikeren Ronald Radosh, da Bannon ennå var langt unna maktens korridorer i Washington. Men det meste tyder på at ordene fortsatt er gyldige. Bannon er en ødelegger som vil bekjempe den bestående orden, før han vil bygge opp en ny og annerledes orden. Og Donald Trump ser så langt ut til å være enten hans partner eller redskap. Dette er det Trump så langt har gjort som president:

Han har for det første demonstrert at det ha sa i valgkampen var alvorlig ment. Konfrontasjon - og ikke konsensus - er både hans sinnelag og metode. Muren mot Mexico skal bygges, selv om finansieringen er i det blå. Justisministeren fikk sparken på timen da hun stilte spørsmålstegn ved om Trumps beslutning om å stenge USA for borgere fra sju muslimske land faktisk var lovlig. Det hjelper ikke at en rettsinstans har stanset Trumps ordre. Dommeren som dømte mot Trumps beslutning beskrev presidenten som «den såkalte dommeren» på Twitter. Presidenten demonstrerer dermed også forakt for sitt eget rettssystem.

Trump høster mistro og motbør fra utenlandske kolleger. Han kom blant annet i høylydt krangel om flyktninger med den australske statsministeren på telefon, og den mexikanske presidenten har allerede avlyst et besøk etter enda en krangel. Trump er i verbal krig med Kina og med EU, som han vil skal dø. Men all motstand ser ut til å gjøre Trump enda tryggere på at han er på rett vei. Trump bryter alle regler med å ta ungene sine med på interne politiske møter, og utnevne svigersønnen Jared Kushner i en sentral rådgiver-rolle. Han har ikke frigitt skatteopplysninger om seg selv, slik han lovte før valget. Dette er av hans rådgiver Kellyanne Conway begrunnet med at valgresultatet viste at velgerne ikke brydde seg om Trumps skattehistorie. Og slik vi forstår Trump så har den viktigste saken for ham vært hvor mange som var til stede under innsettelseseremonien 20. januar, der Trump påstår at et sted mellom en og halvannen million var til stede, mens bilder og andre kilder viser at det var langt færre. Her demonstrerer Trump at han selv er viktigere enn staten har er valgt for å lede.

Trumps slagord «Clean the Swamp» - gjør reint i sumpen - bærer Bannons merke, og er et revolusjonært slagord. Det betyr å renske ut det regjeringsbyråkratiet i Washingtonton som Trump har blitt øverste sjef for, for uønskede elementer. I amerikansk UD har samtlige topp-embetsmenn forlatt jobben i protest. Klimaforskere som tar jobben sin på alvor har fått beskjed om ikke å skrive om klimaproblemer på sosiale medier av klimaskeptikeren Donald Trump, som selv dyrker sosiale medier, og har gjort dem til sin viktigste kommunikasjonskanal i sin erklærte krig mot pressen. I en leninistisk tradisjon ble byråkrater - ja alle - som ikke marsjerte i takt nettopp utrensket.

Trump har gått til krig mot sitt eget justisdepartement, og mot pressen. Det er en revolusjonær energi i Trumps første uker ved makta. Prosessen ser ut til å være ledet av Bannon. Mannen som med sine åpne rasistiske sympatier, og sin dyrking av tanken om krig mellom sivilisasjonene - den jødisk-kristne mot den muslimske - ble betraktet som en politisk villmann for bare noen måneder siden.

Det er ingen ting tradisjonelt konservativt republikansk over den revolusjonære energien som nå blåser over Washington. Men selvsagt er det konstitusjonelle grenser i USA for hva en revolusjonær ideolog og hans president kan gjøre. De blir nå prøvd ut.