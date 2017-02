En siste hilsen fra Lille-Kim

Livet i et brutalt og voldelig dynasti er aldri enkelt. Kim Jong Nam - den eldre halvbroren til den nord-koreanske diktatoren Kim Jong Un - fikk sin del av avvisning, før han i forrige uke ble drept i et attentat på flyplassen i Malaysias hovedstad Kuala Lumpur. To kvinner smurte en dødelig gift i øynene hans, og Kim døde på vei til sykehuset. Det er antatt at de to er nord-koreanske agenter. Fire er nå arrestert i saken.

Hemmelige brorskap har en stygg tendens til å avsløre seg på de mest absurde måter. Det var derfor tragikomikk på høyt nivå da politiet i Kuala Lumpur natt til i går kunne melde om et innbruddsforsøk i likhuset på sykehuset der Kim Jong Nams kropp ligger. Politiet ville gjerne avhøre en nord-koreansk diplomat i sakens anledning, 2. sekretæren ved ambassaden i Kuala Lumpur. Men som diplomat har han immunitet, og kan nekte å ha noe som helst kontakt med malaysisk politi.

Det tragiske i saken er selvsagt en manns død. Men det komiske trenger seg også på når det nord-koreanske regimet - som har sagt at det ikke er Kim Jong Nam som er drept, men en annen - etter alt å dømme vil ha tak i liket. Likrøving er altså også en del av det diplomatiske håndverket i Nord-Korea.

Innbruddsforsøket i likhuset i Kuala-Lumpur var etter alt å dømme en siste hilsen fra lillebror Kim til sin storebror, som etter farens død i jula 2011, neppe har hatt noen kontakt med familien hjemme. Lillebroren ville bli kvitt sin storebror, og for resten av familien var det derfor for farlig å ha kontakt med pappa Kim Jong Ils eldste sønn. Han sto allerede på ei drapsliste, ikke minst etter at han i forbindelse med farens sykdom før han døde, hadde sagt at han var motstander av arvedynastier.

Men når ble Kim Jong Nams dødsdom underskrevet? Var den signert allerede fra fødselen, da pappa - og diktator-arvingen Kim Jong Il - røvet Kim Jong Nams mamma, som var en kjent skuespiller, og allerede hadde sin familie? Var det da dynastiets grunnlegger Kim Il Sung ga uttrykk for at sønnens konerøveri var for drøyt, og at en illegitim sønn ikke burde være en framtidig arving? Var det da den drepte Kims mamma noen år etterpå ble sendt ble sendt til Moskva, fordi pappa Kim fant seg en annen, nemlig den nåværende sjefen Kim Jong Uns mamma? Eller var det da Kim Jong Nam skulle ta seg inn i Japan i 2001 med falskt pass for å dra til Disneyland?

Det var i hvert fall i desember 2011, da faren Kim Jong Il ble begravet, lillebror Kim var begravelsens seremonimester, og storebror Kim glimret med sitt fravær. Kim Jong Nam hadde lenge vært i eksil, og fartet mellom sitt hjem i det kinesiske spillerparadiset Macau, hovedstedene Moskva og Beijing, der Kim-dynastiet i mange ti-år hadde hentet penger og ideologisk legitimitet fra, og ungdommens by Geneve, der han ennå hadde venner. Nå - med bildene fra sin fars begravelse i Pyongyang på TV - visste han at eksilet var for alltid.

Brev - som sør-koreanske myndigheter sier er autentiske - viser en frafallen Kim som føler seg stadig mer isolert.

- Vær så snill å trekk tilbake ordren om å straffe meg og min familie. Vi har ingen steder og gjemme oss, skriver han i et brev. I et annet brev klager han over at pengekrana fra regimet er stengt etter farens død.

Kim Jong Nam var det nærmeste det puritanske regimet i Pyongyang kom en playboy, han var en spiller i spilleparadiset Macau som stadig ble sett med forskjellige kvinner, og lenge levde et luksusliv. Han etterlater seg kone og to barn i Macau.

Var Kim Jong Nam en trussel mot lillebror Kim? Det har vært spekulert i at kineserne kunne bruke ham som en stråmann hvis regimet i Pyongyang skulle kollapse. Men ingen ting tyder på at kineserne så noe som helst politisk talent i storebror Kim. Da hadde han blitt bedre passet på i Kuala Lumpur. Politisk sett var det meningsløst å drepe Kim Jong Nam. Sånn sett var det et æresdrap.