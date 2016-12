Enige om det viktigste

De fleste pasienter med psykiske lidelser får god hjelp av dyktige fagfolk. Mange ansatte i psykisk helsevern strekker seg langt for å gi god behandling og god omsorg. Derfor har jeg poengtert at det ikke er den enkelte behandler eller pleier som er ansvarlig for feil bruk av tvang.

Det er et lederansvar. Det hviler på meg som øverste ansvarlig. Det hviler på lederne i de regionale helseforetakene. Det hviler på lederne av det enkelte sykehus og den enkelte klinikk.

Psykiaterne Melissa Weibell og Jeanette Bjørke-Bertheussen ved Stavanger universitetssykehus skriver i Dagbladet at de frykter økt stigmatisering av psykisk sykdom etter VGs avsløringer om tvang. De to mener at medienes omtale av psykisk sykdom er med på å skape fordommer.

Jeg deler ikke dette synet. De siste årene har norske medier vært med på å normalisere psykisk sykdom og skape mer åpenhet om at vi alle har en psykisk helse.

VGs artikler om bruk av tvang gir ikke et helhetlig bilde av hvordan psykisk helsevern er. Det er heller ikke målet. Avisens journalister har sett på en liten – men svært viktig – del av psykisk helsevern: Hvordan vi utøver tvang når alvorlig syke mennesker står i fare for å skade seg selv eller andre. De har dokumentert for liten styring med den kraftigste formen for maktbruk som finnes overfor syke mennesker.

Det har lenge vært bred enighet om at det er for mye bruk av tvang og feil bruk av tvang i den norske helsetjenesten. Mange fagfolk og mange statsråder har forsøkt å gjøre noe med dette, uten å lykkes i særlig grad. Jeg arbeidet også med ulike tiltak for å få ned tvangsbruken da VGs avsløringer kom. Etter mitt syn er medieomtalen og debatten viktig drahjelp for en endring til det bedre.

Weibell og Bjørke-Bertheussen mener jeg opprettholder fordommer når jeg sier at alle kan bli så syke at det kan bli nødvendig for helsetjenesten å bruke tvang. Jeg er ikke enig. Mange av oss kommer til å streve psykisk en eller annen gang i løpet av livet. De fleste vil oppleve lettere eller moderate plager. Men noen av oss kan bli så syke at vi står i fare for å skade oss selv eller andre, slik at tvang kan bli nødvendig. Det må vi også tørre å snakke om. Ulovlig bruk av tvang handler ikke om «de andre» – men om deg og meg.

Psykiaterne i Stavanger og jeg er enige om det aller viktigste, at vi må jobbe sammen for å bygge ned fordommer og få riktig bruk av tvang. Jeg er trygg på at vi lykkes med begge deler.