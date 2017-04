Er det endelig Sanas tur til å hooke?

«Jeg hooker ikke», sa Sana Bakkoush, andre gang vi møtte henne i første sesong av «Skam».

Enda så mange fester, russebuss-rullinger og vorspiel det har blitt siden, har hun stått støtt ved det løftet. Ingen alkohol, og ingen gutter. Det er så etablert for hele gjengen at ingen reagerer da Vilde skriver i en sms: «Alle dere har hatt kjærester unntatt meg». Sana teller ikke.

Blir sesong fire, med Sana i hovedrollen, den første uten et sentralt kjærlighetsplott? Selvsagt ikke. Derimot tyder mye på at prinsippene hennes blir satt kraftig på prøve.

Ny William

For første episode gir oss ikke bare én ny gutt, men fem. Sanas favoritt er åpenbart Yousef, to år eldre og bestekompis med Elias, broren hennes. Å høre stemmen hans fra stua, betyr nytt lag med leppestift foran speilet i gangen.

Sana har enda en eldre bror som vi ikke har møtt, og som er forlovet med «hijabpoliti»-sjef Jamilla. Sana har tidligere forklart den tidlige forlovelsen (Jamilla var 17) med at «hun er keen på sex» (sesong to). Kanskje tenker hun også at ting må gjøres i den rekkefølgen. Men de ikke-muslimske venninnene har ikke de samme sperrene - snarere har denne sesongen allerede bydd på mer detaljert sexprat enn alle de tre foregående til sammen. Og hva skjer når de møter Elias og co? Da får vi en svett muskelspill-scene av samme kaliber som traileren til tredje sesong - du vet, den med våte boxershortser i guttegarderoben. Mens Nelly synger «Hot In Herre».

Det er ingenting som er så effektivt som et nytt romantikkplott når ny problematikk skal under lupen. Og det er ingenting som er så (dåne-)dramateknisk effektivt som umulig eller «forbudt» kjærlighet. Bare se på Noora og William i sesong to.

Suksessoppskriften

«Skam»s suksessoppskrift har vært aktuell og viktig tematikk parret med inderlige historier om kjærlighet og vennskap. Det har vært strålende gjort, med friske plott som har lekt med romantiske klassikere heller enn å kopiere dem («Stolthet og fordom», «Romeo og Julie»). Og temaer som psykisk sykdom, homofili, slutshaming, spiseforstyrrelser og overgrep har vært tatt opp som en naturlig del av en generasjonsfortelling, stort sett uten påtrengende pekefingre.

Beskrevet for utenforstående kan serien virke uspiselig politisk korrekt, men med visse unntak har den servert flere spørsmål enn løsninger.

Men så har den altså spart det vanskeligste temaet til slutt: Religion (og islam). Her er det så mange salater å tråkke i at det alene kan forklare hvorfor Sana er den første hijabkledte hovedpersonen i en norsk ungdomsserie. Det gjør henne ikke mindre viktig. Religion er en såpass stor del av livet til mange norske tenåringsjenter i dag at det ikke er til å komme utenom for en serie som «Skam».

Gjentakelser

Første episode av Sanas «Skam» starter overtydelig, med gjentatte hint om dilemmaet hennes: Hvordan være ei selvstendig, frittenkende muslimsk jente i Norge i dag? Og, kan vi legge til, i en ikke-muslimsk venninnegjeng?

Til tross for det insisterende anslaget, henger vi med og føler med Sana, og for ikke-muslimene blant oss blir det et stjerneeksempel på hvordan gode fortellinger kan sette oss i andres sted og skape forståelse. Avslutningsvis ser vi så altfor godt hvorfor hun ikke hadde lyst til å spleise sin vennegjeng med brorens. Det skjærer i hjertet.

Samtidig er det også en himmelropende forutsigbar start, med tanke på tidligere sesonger. «Skam» må vokte seg for å gå i samme fella som så mange andre hitserier har gjort før, der de siste sesongene er bleke kopier av de første.

Tøff jente med prinsipper som blir satt på prøve av kjekk gutt - det er et «Skam»-plott vi har sett før. Religionstematikken gir en ny og definitivt viktig vri på det hele, men sesongen bør gjøre mer ut av den eller ha mer i ermet, skal den nå opp til de foregående.