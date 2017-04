Er det virkelig vanlig å manipulere anbudskonkurranser i Oslo kommune?

Offentlige anbudsregler kan oppfattes som unødvendig snirklete. Likevel, i mangel av et alternativt lovverk, vil de aller fleste offentlige virksomheter gjøre alt for å forsikre omverdenen om at de følger lover og regler til punkt og prikke.

Dette ser ikke ut til å være tilfelle nede på kaia hos Oslo Havn, offentlig eid og direkte underlagt byråd for næring og eiendom i Oslo, Geir Lippestad.

Nylig avslørte Dagbladet at den tidligere direktøren i Oslo Havn, Anne Sigrid Hamran, i 2013 favoriserte en leverandør da selskapet utlyste et anbud til en verdi av 1,5 millioner kroner. Oppdraget besto blant annet i å bistå med å rekruttere ny ledergruppe i Oslo Havn.

Selv om de er tatt i det som framstår som rein manipulasjon av anbudsprosessen, vifter Oslo Havn vekk hele saken.

«Dokumentene forteller ikke om uregelmessigheter», sier fungerende havnedirektør Åsa K. Nes til Dagbladet.

Ok, døm selv: 23 rekrutteringsfimaer konkurrerte om oppdraget. Kontaktpersonen i ett av selskapene, Åge Petter Christiansen i Hodejegerne AS, hadde en særlig tilknytning til direktør Anne Sigrid Hamran. De to hadde sittet i styret til Kirkens bymisjon i to år før Hodejegerne fikk oppdraget av Oslo havn.

Selv om flere av de konkurrerende selskapene slo Hodejegerne AS på kriteriene pris og kvalitet, sørget Hamran for å gi Hodejegerne toppscore i kategorien «personlig egnethet». Mens de 22 andre alle sammen fikk bunnscoren 0,2 fikk hodejegerne AS den høyest mulige scoren - 2,0.

Man skulle tro at Oslo Havn ville innrømme at de var tatt med buksene nede. I stedet forsvarer de seg slik:

«At en aktør har fått toppskår på personlig egnethet og de andre har fått svært lav skår er etter vår forståelse i samsvar med praksis etablert i kommunen», svarer fungerende havnedirektør Nes.

Hvis vi følger denne logikken hevder Oslo Havn at alle anbudsprosesser i kommunen blir manipulert. For å sette dette litt i perspektiv: Oslo kommune anskaffer varer og tjenester for mange milliarder hvert år. Et dokument viser at det i 2012 beløp seg til 17 milliarder kroner.

Totalt er Oslo kommunes budsjettramme for 2017 på 67 milliarder kroner. Forvaltning og revisjonsvirksomhet skal sikre at midlene brukes i tråd med lover og regler, men det er få utenfor myndighetsapparatet som følger med. Antallet journalister som har Oslo-politikken som spesialområde er dramatisk redusert de siste årene, noe som blant annet førte til at byrådsleder Raymond Johansen før kommunevalget i 2015 rykket ut i et leserinnlegg og skrev «i dag er det nærmest «risikofritt» å være styrende politiker i Oslo, sånn bør det ikke være.»

Da er det kanskje ikke så rart at maktmenneskene i og rundt Oslo kommune har et avslappet forhold til presseavsløringer. Bernt Stilluf Karlsen var styreleder i Oslo havn da Hodejegerne AS fikk kontrakten. Oppdraget var ikke en styresak, så Karlsen hadde ikke hørt om den spesielle vurderingene av de ulike tilbyderne. Likevel uttaler han til Dagbladet:

«Jeg tror ikke jeg ville blitt søvnløs av den grunn. Det er mange ting som vil bekymre meg mer enn dette. Men nå er jeg heller ikke veldig lett å bekymre, dét må jeg innrømme».

Denne holdningen kjenner jeg igjen. Som journalist i denne avisa dekket jeg i 2006 byutviklingen i Bjørvika, da områdene rundt den nye operaen i Oslo lå i støpeskjeen. Oslo havn var den største tomteeieren i området, og som styreleder fikk Karlsen sterk kritikk for å opptre som en slags byplansjef. Etter et intervju med Dagbladet høsten 2006 der han nærmest på sparket tegnet om planene for tomtene rundt operabygget, fikk han flengende kritikk av politikerne i byen og sitt eget styre i Oslo havn. Det var på nære nippet at han ikke ble kastet som styrets leder.

Arrogansen kan igjen komme til å bite Oslo havn i halen. Leder i kontrollutvalget i Oslo kommune, Ola Kvisgaard (H), har lest dokumentasjonen om ansettelsen av Hodejegerne AS, og vurderer fakta annerledes enn havnesjefene.

- Det er påfallende at en har fått toppscore mens alle andre har fått bunnscore, sier Kvisgaard, som vil ta saken inn til kontrollutvalgets møte over påske.

- Jeg vurderer sannsynligheten for at kontrollutvalget ber kommunerevisjonen i Oslo om å gjøre noen undersøkelser omkring denne saken som ganske stor, sier han.

Kommunen har stor interesse av å rydde opp i denne saken. Beløpet det dreier seg om er lite i det store bildet. Men når Oslo havn hevder at det som i praksis er manipulasjon av anbudskonkurransen er «etablert praksis» i kommunen, handler det også om noe mer: tilliten til Oslo kommune.