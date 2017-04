Er du like smart som Jo Nesbø?

(Dagbladet): I dagens påskegåte fra Gaute Berg Næss har du sjansen til å måle deg opp mot krimforfatter Jo Nesbø.

Pappaen til Harry Hole skal nemlig ha brukt bare fire minutter på å finne svaret.

Ifølge The Guardians Alex Bellos er gåten en klassiker som svært få har hørt om. Han presenterte gåten for Nesbø under en litteraturfestival i Glasgow, og lot seg imponere over nordmannens logiske evner.

- Selv om jeg vet at krimforfattere er ganske gode på å dra logiske slutninger, var jeg uhyre imponert, skriver Bellos om Nesbøs gåteknekking.

Videre forteller briten at han har presentert gåten for mange i årenes løp, men at det kun er Nesbø som har klart å løse den foran øynene hans.

Utfordringen lyder som følger:

På loftet ditt har du en lyspære. I bunnen av trappa har du tre lysbrytere. Men kun én av lysbryterne hører til lyset oppe.

Du får lov til å sjekke på lyspæra én gang for å finne ut hvilken lysbryter som hører til pæra. Du kan trykke på lysbryterne så mange ganger du vil.

Hvordan kan du finne ut hvilken lysbryter som passer til pæra?

River du deg i håret eller går det et lys (!) opp for deg? Det er bare å finne fram stoppeklokka. Kanskje er du kvikkere en krimkongen.

