Erna Solbergs tafatte taushet

Mandag 7. februar publiserte Dagbladet en tekst av meg der poenget var å rette et kritisk søkelys på Frp’s samarbeidspartnere. Kritikken var i all hovedsak rettet mot Høyre og statsminister Erna Solberg. Det var derfor litt uventet at den sentrale Frp-politikeren Christian Tybring-Gjedde trodde at teksten var rettet mot ham personlig.

I stedet for å komme med motargumenter, velger Tybring-Gjedde å bruke spalteplassen på å framføre en rekke falske påstander og tilegne meg meninger jeg slett ikke har. Det synes jeg er synd.

Hovedpoenget mitt var, og er fortsatt, at det ikke holder at Høyre stille ser på når deres samarbeidspartner i regjering omtaler samfunnsborgere med sjikane og stigma. For eksempel når Frp framstiller unge arbeidsledige mennesker, mennesker i en sårbar og utsatt situasjon, som dekadente sofaliggere. Eller når innvandrere, spesielt fra muslimske land, får høre at flertallet er lykkejegere som ikke jobber hardt nok.

Som ledere og folkevalgte har vi et spesielt ansvar for å til enhver tid behandle våre medmennesker med respekt og likeverd. Derfor forventer jeg at Høyre tar tydelig og offentlig avstand når samarbeidspartnere prater nedsettende om folk og trosretninger.

At en minister fra Høyre en sjelden gang bryter stillheten og sier at deres kollegas uttalelser var uheldige, eller at de selv hadde ordlagt seg annerledes, er ikke å ta ansvar. Denne tafatte tausheten forundrer ikke bare opposisjonspartier, men også mange verdikonservative Høyre-velgere. Jeg synes derfor det er synd at det bare er Christian Tybring-Gjedde som kommenterer mitt innlegg fra sitt selvsentrerte standpunkt.

For ledende representanter fra Høyre burde bry seg.