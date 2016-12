Facebook-sjefen får kjeft etter billig sleivspark mot «verdens mest utskjelte band»

(Dagbladet): Bandet Nickelback er elsket og hatet verden over, og står blant annet bak balladen «How you remind me».

Kritikken har siden midten av 90-tallet mildt sagt vært lite imøtekommende, og i populærkulturen benytter svært mange sjansen til å komme med slemme karakteristikker av musikken de har gitt ut opp gjennom åra. Så ofte som mulig.

Corporate mobbing

Tirsdag denne uka nådde mobbingen et foreløpig toppnivå, særlig når det kommer til rekkevidde og synlighet.

For så synonymt med dårlig musikk er Nickelback blitt, at selv Facebook-direktør, Mark Zuckerberg, føler bandets repertoar er trygg humor å spille på, melder The Guardian.

I en ny Facebook-video, hvor den ubestridte kongen av sosiale medier presenterer sin nykodede, kunstige intelligens, «Jarvis», kaster han seg på drittpakkebølgen i retning rockegruppa.

- Spill noe bra Nickelback

Underveis i klippet ber Zuckerberg datamaskinen blant annet om hjelp til forskjellige dagligdagse gjøremål. Den forteller hvor mange grader det er ute, hvor mange møter han har, finner en rein t-skjorte og setter på toasteren, men én oppgave makter den ikke å gjennomføre.

- Jarvis, spill noen gode Nickelback-låter for oss, kommanderer Mark Zuckerberg.

- Beklager, Mark. Det kan jeg bare ikke gjøre. Det finnes ingen gode Nickelback-låter, svarer Jarvis.

- Bra, det var en test, sier Zuckerberg.

Videoen har til nå har 23 millioner visninger.

- Smakløst

Men ikke alle tolker sleivsparket som humor. Nickelbacks frontfigur Chad Kroeger var tidligere gift med popstjerna Avril Lavigne, og hun har nå tydd til Twitter for å forsvare æren til sin tidligere ektemann.

I likhet med Aftenpostens sjefredaktør, Espen Egil Hansen, starter Lavigne bønnen med en velkjent introduksjon.

- Kjære Mark. Mange av oss bruker produktene dine. Noen elsker dem, noen ikke. Uansett, du har rett til dine egne musikalske meninger, men stikket dit mot Nickelback er smakløst, skriver 32-åringen og fortsetter:

- Når man har en stemme som det du har, bør du kanskje vurdere å være litt mer ansvarlig når det kommer til å promotere mobbing. Særlig med alt det andre som skjer i verden i dag.

Freeman er med

Lavigne lar også emneknaggene «Si nei til mobbing»,« Gammel spøk» og «Nickelback har solgt mer enn 50 millioner album», pryde ytringen.

Zuckerberg skal ikke ha kommentert kritikken.

Stemmen til «Jarvis» vil for øvrig mange kjenne igjen, da Facebook har beæret skuespiller Morgan Freeman med oppgaven.