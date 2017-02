B-gjengen feiret da Eirik Jensen ble arrestert. Både han og Gjermund Cappelen har farlige fiender. Mange av dem blir avvist i døra, men noen slipper helt inn i sal 250.

«Det var vel for å fortelle at alle i lagmannsretten følger med på alt som blir sagt her,» sa Gjermund Cappelen i går. Advokaten til en av de tiltalte i oppbevaringssaken hadde kommet bort til ham i pausen. Thor Bache-Wiig forsvarer «karatelæreren», en av Cappelens hasj-kunder. Storsmugleren har mange ganger den siste uka nektet å svare på spørsmål som kan inkriminere samarbeidspartnerne hans. Han har omtalt det å tyste på leverandører som synonymt med å begå selvmord.

Sikkerhetsopplegget rundt rettssaken er omfattende. Titalls politifolk passer på at ingen kommer inn i rettssalen uten omfattende kontroll av vesker og jakker. Vi må passere gjennom store metalldetektorer hver gang vi skal inn. Publikum sjekkes opp mot strafferegisteret, de som er dømt de siste fem åra nektes adgang. Mange blir avvist. Likevel har flere tunge kriminelle inntatt publikumsplassene. De har gjerne blikket stivt festet på de tiltalte.

Eirik Jensen har flere ganger gitt uttrykk for at han synes det er ubehagelig. Gjennom karrieren har han fått mange farlige fiender, i selvbiografien forteller han om hvordan flere har funnet fram til hans hemmelige adresse. Arrestasjonen av Jensen ble framskyndet fordi B-gjengen visste om den hemmelige etterforskningen. Da han ble tatt, møttes flere av Norges mest beryktede kriminelle til feiring.

Også Cappelen har hatt uoverensstemmelser med folk nært dette miljøet. Imran Saber, kjent som «Onkel Skrue», investerte tungt i Cappelens snus-import og tapte mye penger da selskapet gikk konkurs. Flere kreditorer skal kreve penger fra den tiltalte storsmugleren. Cappelen skylder også 11 millioner kroner i narkogjeld. Jensen og hans forsvarere har spekulert i om press fra kriminelle er et mulig motiv for at Cappelen skulle lyve om korrupsjon. Det benekter storsmugleren.

Hver dag er uansett mønsteret det samme. Cappelen bekrefter at det meste av kommunikasjonen mellom ham og Jensen handler om penger og hasj. På de fleste andre spørsmål svarer han slik: «Det tør jeg ikke svare på.» «Jeg tør ikke si noe mer.» Cappelen frykter andre mer enn dommeren.