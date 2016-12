Farlige signaler

Våpenkappløpet som preget den kalde krigen er historiepensum i norske skoler. Frykten for atomvåpen var sterk, folks mulighet til å beskytte seg minimal. Men etter jernteppets fall har frykten for at noen vil bruke atomvåpen vært lav og drømmen om en atomvåpenfri verden vært sterk. Da Barack Obama ble president, lovet han å jobbe for et internasjonalt forbud mot kjernevåpen. Nå går verden likevel mot en ny opprustning.

Den sittende presidenten må bære sin del av ansvaret. Året etter at Obama fikk Nobels fredspris, oversendte han en tiårsplan om modernisering av USAs atomvåpen til Kongressen. USA stemte i oktober nei i FNs generalforsamling til forslaget om å starte forhandlinger for å forby atomvåpen. Som kjent stemte også Norge og Russland nei, men 123 land sikret heldigvis likevel flertall for resolusjonen. I dette spørsmålet var atomvåpen-statene India, Pakistan, Kina og Nord-Korea mer progressive enn oss.

Torsdag varslet Vladimir Putin at han vil ruste opp Russlands militære atomprogram, slik at våpnene kan trenge gjennom hvilket som helst atomforsvar. En stor del av Russlands atomvåpenarsenal har et stort moderniseringsbehov, og i et møte i det russiske forsvarsdepartementet sa Putin at han vil «styrke det militære potensialet til våre strategiske atomvåpen».

Men verden har bare én militær supermakt. Og Donald Trump lot seg umiddelbart provosere. På Twitter skrev han raskt at «USA må styrke og utvide sitt atomvåpenarsenal inntil verden med tid og stunder kommer til fornuft når det gjelder slike våpen». Den siste delen av setningen var åpen nok til at kommunikasjonssjefen hans kunne skrive en uttalelse om at dette bare var ment som en modernisering og ingen opprustning. Jason Miller forsto tydeligvis at strategien i en slik situasjon bør være beroligelse mer enn avskrekking. Men så snakket Trump selv med radiovertene på «Morning Joe». Den kommende presidenten skal ha sagt at «La det bli et våpenkappløp. Vi kommer til å utkonkurrere og vare lenger enn dem alle.»

Flere atomvåpen og et nytt våpenkappløp er det siste verden trenger nå. Paradoksalt nok reagerer Vladimir Putin mer nøkternt enn USAs neste president. «Vi vil aldri gå inn i et våpenkappløp vi ikke har råd til», erklærte Putin under sin store, årlige pressekonferanse i Moskva fredag. Måtte ekkoet gjalle i Washington.