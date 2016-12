Frivilligheten holder oss sammen

Da Kai Henning Stensrud brakk nakken som 18-åring, fikk skikarrieren en brå slutt. Men han fortsatte i idretten, for det var der han hørte hjemme. Over 30 år senere fikk han norsk frivillighets høyeste utmerkelse, Frivillighetsprisen, for sin livslange innsats for å skape et hjem for andre i idretten.

Frivillighet bygger fellesskap. Når vi engasjerer oss i en sak vi tror på, finner vi sammen og bidrar til at både vi selv og andre føler at vi hører til et sted.

Samholdet i samfunnet vårt er utfordret. Folkeavstemmingen i Italia og Brexit i Storbritannia viste folk som ikke stoler på sine ledere. Presidentvalgkampen i USA bar preg av uforsonlige konflikter. Og her hjemme viste reaksjonene på NOAS og Joner-saken hvor krass samfunnsdebatten kan bli.

Mot slutten av 2016 uttrykker mange uro: Tåler samholdet vårt disse spenningene? Opplever en økende gruppe mennesker at de ikke blir hørt?

Frivillighetens fellesskap bygger broer og skaper samhørighet på tvers av generasjoner og bakgrunn. Vi engasjerer oss i organisasjonens saker og aktiviteter, men det har positive ringvirkninger for både det deltakende demokratiet, økonomien og folkehelsa. Frivillig innsats bygger sosial kapital – en verdi som det, til forskjell fra materielle verdier, blir mer av jo flere som deler den.

Ziad fra Mandal var også nominert til Frivillighetsprisen. Siden han kom til Norge fra Syria for under et år siden, har han vært en ressurs i sitt lokalmiljø. Som leder for Norsk Folkehjelps lokallag arrangerer han møter mellom asylsøkere og lokalbefolkningen. Han er også frivillig i Røde Kors, Natteravnene og Refugees Welcome to Mandal og arrangerer sykkelverksted.

Frivilligheten er der folk er, og tar ansvar for samfunnet rundt seg. Frivillige organisasjoner er på sykehusene i Syria og i flyktningeleirene i Hellas. De redder liv på strendene i Sicilia og sikrer fluktrutene gjennom Serbia. De tar imot flyktninger når de kommer til Norge og de hjelper dem ut i det norske samfunnet.

Mange ønsker seg de effektene frivilligheten har på folkehelse, nærmiljøer og integrering, og noen tar dem for gitt. Men slik er det ikke. Politikerne må legge til rette for de frivillige ildsjelene slik at de kan bruke mer tid på koret, teatergruppa og likepersonarbeidet og mindre tid på å samle inn penger og forholde seg til offentlig byråkrati.

Frivilligheten blomstrer i frihet og visner av tvang. Den kan ikke manipuleres fram, bestilles eller detaljstyres. Men den kan næres og oppmuntres.

I dag betaler frivilligheten moms der næringslivet slipper. Noe blir kompensert, men å gi frivilligheten full momskompensasjon ville vært en god og langsiktig investering for staten. I stedet har ordningen blitt dårligere de siste årene, og i år kompenseres bare tre av fire momskroner.

«Dette er det vi deler som mennesker. Å hjelpe hverandre», sier Ziad fra Mandal. Folk søker sammen på de arenaene hvor de føler seg velkomne. Vår oppfordring når vi nå går inn i et valgår, er at vi skaper flere slike arenaer som oppleves gode, trygge og inkluderende.

Slik kan frivillighet fortsette å være en av de beste helseforsikringene vi har, både som enkeltmennesker og som samfunn.