(Dagbladet): - Hvis man bruker ordet «falske nyheter» om vinklinger man ikke liker, da tror jeg ikke folk vet hva de skal forholde seg til, sier Gunnar Bodahl-Johansen, ekspert i presseetikk.

I slutten av januar beskyldte Frps innvandringspolitiske talsmann, Mazyar Keshvari TV 2 og andre norske medier for å ha blitt de største produsentene av «falske nyheter» i tidsskriftet Minervanett. Dette gjorde han også i NRK Kulturnytt 7. februar.

Som Dagbladet tidligere har omtalt så ble begrepet «falske nyheter», ifølge medieovervåkingsverktøyet Retriever, brukt 24 ganger i norske medier i 2014. I 2015 bare ni ganger, men i 2016, og ikke overraskende i takt med Brexit og innsettelsen av USAs nye president, Donald Trump, eksploderte bruken. 169 ganger nevnes falske nyheter i fjor, og bare hittil i år langt over 200 ganger.

- Mislik vinklinger

Trump kaller ofte nyheter som er kritiske mot ham selv for «fake news», mens hans egen administrasjonen kommer med «alternative fakta».

- Ingen norske, etablerte og redaktørstyrte medier bringer bevisst fram falske nyheter. Det er forskjell på en skarp vinkel og falske nyheter. Mislik vinklinger, men kjemp mot falske nyheter, oppfordret Høyres kulturpolitiske talsmann Kårstein Løvaas overfor Dagbladet.

Bodahl-Johansen er heller ikke enig med Keshvari i at TV 2, eller andre norske medier, lager falske nyheter.

- Det avviser jeg fullstendig. «Falske nyheter» må ikke forveksles med at pressen gjør feil, eller ikke har vært grundige nok. Pressens vinklinger har alltid vært og kommer alltid til å være oppe for diskusjon, men det er en stor forskjell på dette og falske nyheter, sier Bodahl-Johansen.

Mener norske politikere tar etter Trump

Nils E. Øy, generalsekretær i Presseforbundet, ønsker ikke å uttale seg om kritikken mot TV 2 og andre medier fra Keshvari, men sier på generelt grunnlag at det dessverre er flere eksempler på at norske politikere kaller nyhetsmeldinger de ikke liker for falske nyheter.

- Det blir en helt umulig debatt å holde på slik. Skal de bruke dette begrepet, må det gjelde noe som faktisk er virkelig ukorrekt fremstilt, bevisst eller på grunn av regelrett slurv. Det hindrer dem ikke i å kritisere også andre ting i mediene som de mener er skjevt fremstilt eller som de ellers vil imøtegå, men la oss spare begrepet «falske nyheter» til de virkelig falske tingene, eller så vil begrepet fullstendig miste sitt innhold etter en tid, samtidig som mulighetene for å føre saklige debatter om noe som helst her i landet blir kraftig redusert.

- Blir begrepet brukt oftere av norske politikere i kjølvannet av Donald Trumps bruk av begrepet?

- Svaret på det er ja.

Alvorlig

Keshvari har fått spørsmål fra Dagbladet om hva han tenker om kritikken.

- Pressen er nødt til å ta innover seg at de mister tilliten i samfunnet. Journalister er blant dem som har lavest tillit i befolkningen. Jeg snakker ikke om vinkling, men om at dette er en klassisk usann nyhet, sier han.

Keshvari har kritisert TV 2 for det han beskriver som uthenging av Sylvi Listhaug i en reportasjeserie som tar for seg historier til personer i Norge som risikerer å miste statsborgerskapet.

Spesielt har han kritisert TV 2s reportasje om Mahad Abib Mahamud, som ifjor mistet sitt statsborgerskap etter 17 år i Norge, og TV 2s stikktittel i nettsaken. «Offer for Listhaugs knallharde linje».

- Saken er en klassisk falsk nyhet. At TV 2 innledet saken om Mahad med: «Offer for Listhaugs knallharde linje» er direkte og dokumenterbar usann. Statsborgerskapsloven ble fremmet av Bondevikregjeringen i 2005 og vedtatt av et enstemmig storting. Mahad-saken startet etter hans eget utsagn sommeren 2014, før Listhaug hadde blitt statsråd, hevder Keshvari.

- Grovt

- Listhaug kom til ordet i første sak og kritiserte Ap. Hun er ansvarlig statsråd, og var tydelig på sitt ståsted. Hva er det Keshvari mener er fake news? At hun ikke står for den politikken? Dette har vært en reportasjeserie fra oss hvor hele problematikken og fakta er godt brettet ut. Vi har i våre hovedsendinger klokka 21 både intervjuet Listhaug og Erna Solberg om stortingsflertallet. Vår kommentator har også presisert dette på lufta, sier Karianne Solbrække, nyhetsredaktør i TV 2.

Hun avviser Keshvaris påstander.

- Jeg synes det er grovt. Det bekymrer meg at folk kan slenge om seg med slike begreper. Spesielt når det kommer fra en person i et regjeringsparti, fortsetter Solbrække.

Ifølge nyhetsredaktøren har Keshvari rett i at statsborgerskapsloven kom med regjeringen Bondevik, og at Sylvi Listhaug ikke var statsråd da Mahad-saken startet, men sier at Listhaug var tydelig i sine intervjuer med TV 2 hvor hun kritiserte Arbeiderpartiet for at de ville myke opp regelverket fra 2005.

Den første saken i reportasjeserien hadde tittelen «Ap snur» og handler om at Arbeiderpartiet ønsket å la domstolene behandle disse statsborgerskapssakene i stedet for UDI.

- Det samme som Trump gjør

Solbrække forteller at TV 2 tar kritikk. Det burde ha vært bedre presisert at det var et bredt stortingsflertall fra før, og ikke ta for gitt at det var implisitt.

- TV 2 nyhetene skal alltid ha som hovedprinsipp å være mest kritisk mot dem som har mest makt. Vi kan diskutere og ta kritikk for vinklinger og at vi gjør feil, vi kan diskutere vinklinger og vi kan innklages for PFU, men å beskylde TV 2 for «fake news» er også en beskyldning om at vi bevisst konstruerer saker som er løgn. Det er alvorlig, sier hun og sammenligner med det som skjer i USA.

- Det er det samme Trump gjør når han, nå sist, sier meningsmålinger fra store medieinstitusjoner i USA er fake news. For meg ser dette ut som en trend hvor man kan ty til fake news-merkelappen hvis man er uenig i noe. Det er bekymringsfullt, og sier meg at vi mer enn noen gang trenger kritisk journalistikk., sier hun.