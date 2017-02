Full åpenhet om avfall

I en artikkel i går skaper Dagbladet inntrykk av at viktig informasjon om oppfølging av kontrakten med Veireno har blitt holdt tilbake fra bystyret. Dette stemmer ikke. Jeg har overhodet ingen interesse av å beskytte et selskap som det viser seg at har brutt arbeidsmiljøloven. Min interesse er tvert imot å rydde opp i situasjonen og sørge for at folk får hentet avfallet sitt.

La meg aller først få understreke at alle som jobber i og på oppdrag for Oslo kommune skal ha gode lønns- og arbeidsforhold, og selvfølgelig skal følge norsk lov. Byrådet ser svært alvorlig på brudd på arbeidsmiljøloven.

Da det i slutten av oktober kom påstander om brudd på arbeidsmiljøloven i Veireno, ble dette umiddelbart fulgt opp av Renovasjonsetaten. Etaten stilte krav om at forholdene skulle bringes i orden, og selskapet fikk frist til uke 50. Jeg har gjentatte ganger i bystyret, overfor Renovasjonsetaten og i media vært tydelig på at brudd på arbeidsmiljøloven er uakseptabelt.

Etter fristen i uke 50 har byrådsavdelingen blitt forsikret av Renovasjonsetaten om at situasjonen nå var under kontroll. Veireno rapporterte jevnlig til Renovasjonsetaten om situasjonen, og opplyste om at det hadde funnet sted mellom null og tre brudd på bestemmelsene om arbeidstid i ukene 50 frem til uke 3. Dette var også den informasjonen jeg ga til bystyret onsdag 1. februar.

Dessverre har vi nå sett at informasjonen også til meg har vært for dårlig. Noen få minutter før spørretimen i bystyret forrige uke, publiserte Dagbladet en artikkel om at Veireno hadde brutt arbeidsmiljøloven en rekke ganger også i desember og januar. På det tidspunktet denne saken ble publisert, var dette ny informasjon for meg, og det sa jeg også tydelig ifra til bystyret om.

Etter en nærmere gjennomgang opplyste Renovasjonsetaten torsdag i forrige uke at det har vært mangelfull rapportering fra Veireno knyttet til blant annet hviletid. Den nye etatsdirektøren Arild Sundberg beklaget i media fredag at de opplysningene som etaten tidligere rapporterte videre til rådhuset, har vært mangelfulle.

Dette er alvorlig, først og fremst av hensyn til de som jobber på oppdrag for Oslo kommune. Her er det blant annet mange medarbeidere som ikke har fått den hviletiden de har krav på i en tøff jobb. Sånn skal det ikke være. Det er Veirenos ansvar at Arbeidsmiljøloven følges og at de rapporterer korrekt til Renovasjonsetaten.

Nå omtaler Dagbladet en ekstern gjennomgang av arbeidsforholdene i Veireno, gjort av revisjonsselskapet BDO. Dette var en rapport som Renovasjonsetaten bestilte etter at det hadde blitt avdekt brudd i oktober. Dette var ett av tiltakene som Renovasjonsetaten igangsatte for å rydde opp i situasjonen. Den omhandler forhold i Veireno i november. Denne rapporten ble oversendt byrådsavdelingen kvelden før bystyremøtet 1. februar.

Renovasjonsetaten og jeg har blitt informert om at det har vært brudd på arbeidstidsbestemmelsene også etter 31. oktober. Jeg har selv opplyst bystyret om bruddene på arbeidsmiljøloven i innkjøringsfasen. Renovasjonsetaten krevde at Veireno skulle bringe dette i orden innen uke 50. Det er derfor bruddene etter denne fristen er så alvorlig. Disse har skjedd samtidig som Byrådsavdelingen har blitt forsikret om at arbeidsmiljøloven ble fulgt.

På samme måte som bystyrets medlemmer, ønsker jeg fullstendig informasjon i denne saken. Det er grunnen til at vi har bestilt en uavhengig gjennomgang, som belyser alle sidene av denne saken, og som selvsagt vil bli fremlagt i sin helhet for bystyret. Vi kan ikke akseptere en situasjon med omfattende og vedvarende brudd på arbeidsmiljøloven.

Jeg forstår godt at folk i byen reagerer når det blir kjent at det har forekommet omfattende brudd på arbeidsmiljøloven i Veireno. Det gjør jeg også. Vi har hele veien gjort løpende vurderinger av om kontrakten er fulgt opp og vurdert alle muligheter, og det gjør vi også nå.

Det er byrådets jobb å sørge for at avfallet til 660.000 innbyggere blir hentet i morgen og neste uke, og måneden etter der. Vi er nødt til å finne gode og ansvarlige løsninger for avfallsinnhentingen som både løser utfordringene vi nå står i, og som står seg over tid. Det jobber vi på spreng med. I mellomtiden har vi ingenting å skjule.