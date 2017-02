- Gir meg ikke før kunst diskuteres ved middagsbordet

(Dagbladet): - Jeg er svært ydmyk over oppgaven jeg har fått i hendene her. Det er en historisk satsing på kunst, og det nye museet vil bli det største kunstmuseet i hele Norden. Jeg tror det ligger potensial her til å ta kunsten til nye høyder!, sier Karin Hindsbo, mens stemmekraften stiger og til slutt ender i et lite jubelrop.

Mandag ble det klart at det er hun som blir den nye direktøren ved Nasjonalmuseet. Den danske kunsthistorikeren Karin Hindsbo er i dag direktør ved Kode Kunstmuseene i Bergen. Hun har tidligere vært direktør ved Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand, og har ledet Kunsthallen i Aarhus. 1. juni tar hun over etter Audun Eckhoff, og er ansatt på åremål i seks år.

- Disse flotte fjellene her i landet kan bare passe seg, for her kommer kunsten, sier Hindsbo.

Første som gratulerte

Nasjonalmuseet lyste ut ny åremålstilling som direktør ved museet 11. november, og det var knyttet stor spenning til hvem som fikk jobben. Det var Nasjonalmuseet som først kontaktet Hindsbo om stillingen, før hun sendte inn søknad før fristen 31. januar.

Det kom inn 13 søknader til stillingen, blant annet fra nåværende leder Audun Eckhoff, Knut Ljøgodt, tidligere direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø, og den kontroversielle samtidskunstneren Morten Viskum.

Hindsbo forteller at nåværende leder Audun Eckhoff var den første som ringte og gratulerte henne.

- Han er en person med stor integritet, som har gjort en god jobb og blant annet ledet museet til publikumsrekorder. Jeg skal bygge videre på et fundament som er lagt av Audun Eckhoff, sier hun.

Uro blant ansatte

Hindsbo får nå en av Norges mektigste stillinger innen kunstfeltet, og med byggingen av det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen som skal stå klart i 2020, vil det bli nok å henge fingrene i.

Forrige uke skrev også Aftenposten at det er uro blant de ansatte på museet.

Ved avdelingen for Samtidskunst skal det være så mye turbulens, at det er hentet inn ekstern psykologhjelp via bedriftshelsetjenesten, i tillegg til psykologbistand fra museets HR-avdeling.

- Hvordan skal du ta tak i uroen blant de ansatte?

- Helt konkrete tilfeller kan jeg ikke uttale meg om. Jeg har ikke begynt ennå. Men helt generelt kan jeg si at jeg synes faglig uoverensstemmelser er helt topp. Det er viktig at vi får diskutere disse, for det handler om å ha et åpent og inkluderende miljø hvor det er plass til å ha ulike meninger. Det er utrolig viktig, og det kommer jeg også til å ha fokus på ved Nasjonalmuseet, sier hun.

- Sykt viktig

Spørsmålet om hun mener Nasjonalgalleriet skal være en del av Nasjonalmuseet i fremtiden, gir hun ikke noe klart svar på. Hun er derimot tydelig på at at det nye museet på Vestbanen er en enestående mulighet for å gi kunsten den plassen i samfunnsdebatten, som hun mener den skal ha.

- Jeg mener jo at kunst og kultur er helt sykt viktig. Jeg gir meg ikke før vi alle snakker litt om det ved middagsbordet, og før de sitter inne i de politiske forhandlinger og slåss for kunsten og kulturen først! Intet mindre, ler hun.

- Rett kvinne

Styreleder ved Nasjonalmuseet, Linda Bernander Silseth, sier de har tatt beslutningen om ny styreleder ut fra hvilke lederegenskaper de ønsker at en ny direktør skal ha.

- Karin Hindsbo er en av Nordens dyktigste museumsledere, og vil være rett kvinne til å lede Nasjonalmuseet inn i en avgjørende epoke. Styret har vektlagt hennes tunge ledererfaring og erfaring fra lederskap i omstilling, kunstfaglige bakgrunn, hennes sterke formidlingsevne og evne til snakke frem kunsten i et samfunnsperspektiv, sier Bernander Silseth.

Hun trekker frem at Hindsbo er en god kommunikator.

- Karin er veldig opptatt av å formidle kunsten og alt det nye som skal komme. Det trenger vi å få ut, for det er veldig mange som fortsatt ikke helt vet hva som kommer her, sier Silseth.

Ut av sjefsstolen

Nåværende direktør Audun Eckhoff, som har hatt jobben i åtte år, sier han nå skal bruke tid på å tenke gjennom hva han vil gjøre etter at åremålet hans går ut i mars.

- Det er mange muligheter, sier han, men innrømmer at han er skuffet over å ikke få direktørjobben.

- Jeg hadde ønsket å sluttføre prosessen frem mot det nye Nasjonalmuseet, men slik ble det ikke. Jeg respekterer styrets beslutning, sier han.

Han legger til at han har inntrykk av at Hindsbo er en dyktig leder, men synes ellers ikke det er riktig å kommentere styrets valg.

- Jeg er glad for alt jeg har fått til sammen med den dyktige staben ved nasjonalmuseet de åtte årene jeg har arbeidet her, sier han.