«Girls»-stjerna vervet seg etter 11. september: - Jeg kjente på patriotisme og hevntanker

- Jeg tenker militær lagånd som skuespiller, sier ekssoldaten Adam Driver (33), som varmer opp til vårens «Girls»-finale med kinoaktuelle «Paterson».

Noah Baumbach, J.J. Abrams, Martin Scorsese: Siden han slo gjennom med kultserien «Girls», har stjerneregissørene stått i kø for Adam Douglas Driver. Nå følger han opp som poetisk anlagt bussjåfør i Jim Jarmusch-alvorskomedien «Paterson» (norgespremiere fredag).

Skikkelsen skriver ikke bare dikt - han har bakgrunn fra forsvaret. Dermed kunne Driver øse av egne erfaringer. Han gikk nemlig hen og vervet seg etter terrorangrepet mot USA høsten 2001.

- 11. september var svære greier. Jeg kjente på patriotisme og hevntanker og ville foreta meg noe. Så havnet jeg i militæret og skjønte at det handlet ikke om sånt, forteller Driver til NTB under Toronto-festivalen.

- Nei, det handlet om en gruppe mennesker som samarbeider - et prinsipp jeg prøver å anvende som skuespiller. Du er en del av et team som skal utføre et oppdrag som er større enn én person. Du har en rolle - og må vite hvor du befinner deg i laget, fortsetter han svartkledd og skjeggete.

Unnslapp utelivet

Driver tilskriver fortida i uniform æren for at han i det hele tatt våget seg inn på sin usikre yrkesvei.

- Der jeg kommer fra, Småby-Indiana, var skuespillerjobben aldri et realistisk alternativ. Men så forlot jeg marinen proppfull av falsk selvtillit, knegger han.

- Jeg tenkte at sammenlignet med soldatlivet ville ethvert sivilt problem bli enkelt å løse. Det var selvsagt en illusjon, men føltes fornuftig akkurat da. Jeg dro til New York, hvor de fleste av forbildene mine hadde utdannet seg, og var så heldig å komme inn på skolen. Bra var det, for plan B var å bli uteligger i de californiske fjellene.

Tankefull type

Driver får virkelig bruk for triksene sine fra prestisjeinstitusjonen Juilliard i "Paterson", idet den ytre handlingen er heller knapp. Vår mann sjåføren sverger til faste, daglige rutiner: bak rattet, med samboeren, med bikkja, på puben. Mellom slagene kladder han betraktningene og verselinjene sine i notisboka som alltid er med.

- Jeg er svært begeistret for figuren på Jims vegne, erklærer Driver, som ikke får fullrost ringreven Jarmusch som instruktør.

- Jeg synes det er fenomenalt at han har så stor tillit til publikummet sitt at han introduserer det for en fyr hvis hovedvirksomhet er å lytte og tenke. Det er noe jeg elsker å se på film selv, ikke minst fordi vi lever i en kultur hvor action og aktivitet er eneste gangbar mynt. Derfor er det også et modig valg.

"Bittersøtt" farvel

Sin egen stigende kjendisstatus vil Driver helst ikke snakke om, enn si leve ut.

- I denne bransjen gjør du klokt i å forbli så anonym som mulig. Det er jobben din å være spion og observere andre. Når de begynner å observere deg, blir det vanskelig å gjøre jobben bra.

- Hvordan føles det å avslutte "Girls" i vår?

- Det er bittersøtt. Du vet, jeg har aldri spilt en rolle i seks år før, repliserer Driver overfor NTB.

- Jeg hadde den alltid i bakhodet mens jeg drev med andre ting - jeg greide aldri helt å slippe den. Da vi spilte inn finalesesongen, var det vanskelig å ta inn over seg at det skulle bli den aller siste. Så ja, ordet er bittersøtt.

