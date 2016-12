God jul diktere, drankere, venner, poeter, ulveskyttere og moder J.

God jul uansett hva du tror eller ikke tror. God bedring også, men i dag byr vi opp under bordene med 2 cl raushet, medmenneskelighet on the rocks og 5 grams skål til nære og fjerne, de vi ser og de vi ikke ser. God jul og refrenger til landets fremste musikkskribenter, Audun Winger og Knut Schreiner.

God jul til vandringsmann Broman ved Råholt kirke, den vesle steinen ved bakre port. God jul til Sarah Sørheim, bra redaktør i feil Aftenposten. God jul til alle verdens stuntpoeter, Wandrup, bohemer, gærninger og Rem og Terje Dragseth. God jul til fotografene Harald Henden og Odd. R. Andersen, som reiser verden rundt der vi andre ikke våger å være. Takk.

God jul til alle politisk korrekte. Men, nå må det vel snart være nok av barnebilder med glitter og mas ute på sosiale medier. God jul til isbjørner, hav og fjell. Ikke god jul til klimafornektere, skam dere. Ikke god jul til alle dere fordomsfulle propagandister, men god jul til I have a dream.

God jul et sted til Sigga som ikke våknet opp av en overdose på toget til Trondheim for lenge siden og til Roy som fiklet med en revolver og det gikk dessverre helt galt. God jul til baklengsmål og Thor Emilsen som reddet på streken. God jul til Kjartan Fløgstad, Frode Grytten, Levi Henriksen, Vigdis Hjort, Saabye og Ingvar Ambjørnsen. Og, Steinar i Vestfold og alle biblioteker. God jul for en neve lys mer, mø og mo.

God jul til Maarud, Eick, Reiersrud, Kvernberg og Carstensen. God jul til alle de amerikanere som ikke stemte på Trump, god jul til alle oss som gruer oss til 20. januar og de neste fire åra. God jul til Olsen Eggen, god jul til Toots, Jan Tolga og Piters. God jul Pip og Snipp (Knut) og onkel Tuka. God jul Bjella, Smith, Reven, Madsen og Rotta.

God jul doktor Vak, Jøran og alle som fisker med flue og uten peiling. God jul Thorbjørn som skriver om det vesle i skogen, god jul til Tarjei, Jørn og Palace Bar og Grill. God jul til de som trenger det mest, de som gruer seg til jul.

Og, god bedring regjering og verden generelt. God jul faste lesere (3).