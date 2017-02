Har framstått som sterk, synlig og dyktig

Nasjonalmuseet skal inn i et nytt fantastisk bygg. Det store spørsmålet den siste uken har vært hvem som skal lede institusjonen inn i fremtiden. Flere kandidater ønsket å ta over direktørstolen, men som blant annet Agnes Moxnes antok ble det Karin Hindsbo som stakk av med seieren, rett og slett fordi hun er den som er best kvalifisert.

Å kunne engasjere til debatt og skape engasjement omkring kunst er en av de viktigste kvalitetene til en direktør. Man må formidle eget utstillingsprogram og ville nå bredt ut. Og det kan Karin Hindsbo. Hun er 42 år, men har ledet både KODE og Sørlandets Kunstmuseum. Hun insisterer på kunstens betydning og symbolverdi, og kommuniserer det i en lettfattelig form.

Å formidle kunst til et bredt publikum krever mer enn et godt program.

Kunstens virkelige aktualitet må formidles av lederne gjennom de medieplattformene som finnes. Offensive, utadvendte ledere som liker rampelyset, er viktig. Skal innholdet bli belyst, må lederne ut i media og sørge for å sette kunstens aktualitet på kartet.

Som direktør ved KODE og Sørlandets Kunstmuseum har Hindsbo fremstått som en sterk, synlig, tydelig og dyktig leder. Hun har styrket økonomien ved KODE og økt besøkstallene. Hun publiserer artikler, starter debatter og setter agenda. Hun snakker om kunst og knytter kunsten til aktuelle problemstillinger til hendelser og samtiden vi alle er en del av.

Hindsbo er en praktiserende feminist. Og nå er hun toppleder. Hun kommer til å bruke sin posisjon til å fremme kvinnelige ledere som utmerker seg, og hun kommer til å sette kunst laget av og om kvinner på kartet. Men viktigst av alt, hun kommer til å sette ny standard for hvordan man formidler kunstens aktualitet og samtidig skinne og fremstå som engasjert og entusiastisk når hun setter kunsten i sammenheng med våre liv.

Jeg tror Hindsbo kommer til å bruke sin posisjon som direktør ved Nasjonalmuseet på en måte vi ikke har sett før. I løpet av 2017 tipper jeg vi får se Hindsbo på både Skavlan og Nytt på nytt.

Nasjonalmuseet har problemer, store problemer som handler om interne konflikter. Det er destruktivt for enhver institusjon. Men det er også uakseptabelt at en institusjon med nasjonalt ansvar for formidling av kunst er mest kjent for sine interne konflikter.

Er det en ting som er sikkert, så er det at museets hovedoppgave ikke lenger kan stå i skyggen av de «interne konfliktene». De gamle problemene kan ikke bli med inn i det nye bygget.

For Hindsbos kanskje største utfordring som direktør ved Nasjonalmuseet, blir at hun, sammen med et styringsvillig styre ved sin side, må sørge for å endre en kultur som har gått i vranglås.

I det nye bygget til Nasjonalmuseet skal det være fokus på innhold, publikum og formidling av kunst. De ansatte skal jobbe for at museet oppfyller sin samfunnsoppgave. Folket er lei av å høre om interne strider. Vi vil ha et slagskraftig nasjonalmuseum som setter kunstfaglig agenda, som vil inkludere og ikke minst synes i offentligheten.

Med Hindsbo som direktør er det bare å si; Get to work and make it happen. Girlpower is the future.