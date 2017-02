Havmonsteret er av plast

Gåsenebbhvalen som ble funnet strandet på Sotra utenfor Bergen forrige helg med 30 plastposer i magen har satt fart på debatten om plastforsøpling i havet. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har vært offensiv og kaller fenomenet det virkelige havmonsteret.

Skjebnen til den strandede hvalen er ille nok. Men omfanget av problemet med plastforsøpling i havet kan enda bedre illustreres med de enorme, flytende «øyene» av plast i Atlanterhavet og Stillehavet. En av «øyene» av plast og avfall dekker et område av Stillehavet på anslagsvis 700 000 til ti millioner kvadratkilometer. Til sammenligning er USAs areal på i underkant av ti millioner kvadratkilometer.

Årlig havner omtrent åtte millioner tonn plast i havet, og det anslås at det vil være mer plast enn fisk i havet innen 2050. Årlig tilføres havene 900 000 tonn mikroplast. Det stammer fra en rekke kilder, blant annet plast som brytes delvis ned i havene og mikroplast fra velvære og kosmetikkindustrien. Her hjemme er slitasje fra bildekk den største utslippskilden, sammen med gummigranulat fra kunstgressbaner. De små svarte kulene du får med deg hjem i sko, sokker og treningsbagen er mer enn irritasjonsmomenter, de er en del av det som regnes som den største trusselen mot miljøet ved siden av klimatrusselen.

Mikroplasten kommer inn i næringskjeden når den spises av plankton, og slik havner miljøgifter tilslutt på matfatet vårt. I tillegg til å utgjøre en helsetrussel for mennesker og en trussel mot økosystemene i havet, tar plasten livet av en million sjøfugl og over 100.000 marine pattedyr årlig.

Miljødirektoratet la nylig fram en rapport om hvilke tiltak Norge kan gjøre, og regjeringen forbereder nå en handlingsplan mot mikroplast. Den bør inneholde mer enn forbud mot mikroplast i kroppspleieprodukter, slik Stortinget allerede har gått inn for. Veivasking og rensing av avløpsslam for mikroplast, og utfasing av gummigranulat på kunstgressbaner bør være elementer, i tillegg til belønning for oppsamling og levering av plast i havnene. Internasjonale avtaler må på plass. I fjor høst klarte verden å bli enige om utfasing av de farlige HFK-gassene, som har 10.000 ganger sterkere varmeeffekt enn CO2. Den gang viste Vidar Helgesen lederskap. Nå har han og den norske regjeringen en ny mulighet.