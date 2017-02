- Hellstrøm er en fantastisk fyr, helt til vi kommer på kjøkkenet. Da blir jeg redd for ham

(Dagbladet): Det nye mat-tv-paret ble kjent for leserne da Dagbladet var på innspillinga til TV 2s «Senkveld» torsdag 2. februar.

Fram til sommeren skal nemlig Eyvind Hellstrøm og Truls Svendsen reise Norge og verden rundt for å la seg inspirere, finne råvarer og lage mat.

- Jeg gleder meg helt vilt, men jeg må også innrømme at Hellstrøm kan virke skremmende med en gang han kommer inn på kjøkkenet, sier «kokkelærling» Svendsen.

Matmisjonæren Hellstrøm

Resultatet blir først å se på TV 2 til høsten. Over åtte kvelder skal de formidle sitt gourmetbudskap. For Hellstrøm er mat nærmest en religion. Og mesterkokken vil, som alle «religiøst» overbeviste, frelse oss fra fastfood og fordervelse.

- Hvordan kunne et så odde par finne hverandre?

Eyvind Hellstrøm og Truls Svendsen ser på hverandre som om spørsmålet skulle vært helt irrelevant.

- Jeg skjønner hva du mener, han er glad i å lage mat, jeg liker å spise, sier Svendsen.

Lagde vafler i mørket

Hellstrøm legger til at de har møtt hverandre flere ganger i ulike tv-studioer og korridorer.

- Vi lagde vafler i blinde en gang, sier Hellstrøm og legger til:

- Det var også i et «Senkveld»-program. Vi sto med hver vår vaffelrøre i et bekmørkt rom og stekte, sier Hellstrøm.

En dannelsesreise

Det nye tv-konseptet har fått navnet «Truls à la Hellstrøm». Der skal Hellstrøm skal lære bort det han kan til den glade matamatøren Svendsen.

Det går i korthet ut på at Eyvind Hellstrøm skal lage en mesterkokk ut av Truls Svendsen - i løpet av seks måneder - med det norske folk med på reisen.

- Vi skal oppsøke kulinariske reisemål og restauranter i Norge og verden rundt. Det blir en dannelsesreise for Truls, og en repetisjon for meg. Det handler om lidenskap for mat og de aller beste råvarene, sier Hellstrøm.

Truls beskriver seg som en norsk gjennomsnittskokk.

Opplysnings-tv

- Jeg elsker å god lage mat, kokkelere og drikke vin. Da koser jeg meg, sier Truls, men da griper Hellstrøm bryskt inn:

- Vi drikker ikke før vi er ferdig med matlagingen.

- TV-seerne er vel litt som meg, glad i å lage mat og å spise, uten å være noen mesterkokk - men det skal vi bli i løpet av de åtte programmene. De skal få være med på en reise, sier Svendsen.

Verden rundt på seks måneder

Hellstrøm og Svendsen skal ta seerne med til Nord-Norge, Vestlandet, Tokyo, New York, Napoli, Lyon, Barcelona - ja rundt om i hele verden.

- Vi skal oppsøke restauranter og kneiper, sier Hellstrøm, men legger til:

- Det handler ikke om å være jålete, men å møte folk, gi og få råd og triks - og vise lidenskap for det ypperste av råvarer.

- Ikke noe tull, nei

Truls beskriver Hellstrøm som en fantastisk fyr, men alle som har sett mesterkokken i aksjon på tv, vet at han har temperament og kan smelle med grytene.

- Ja, han kan bli litt skummel på kjøkkenet.

Hellstrøm skyter inn:

- Ja, der er det ikke noe tull, nei. Der skal vi være konsentrerte. Sånn sett bør vi kanskje holde oss på hver vår side av kjøkkenbenken.

- Jeg blir mesterkokk

Fram til sommeren skal Truls gå i lære hos Eyvind.

- Er det mulig å gjøre en gjennomsnittsnordmann til en mesterkokk i løpet av seks måneder?

- Mesterkokk, det kan jeg ikke love, men jeg skal gjøre Truls og tv-seerne gode. Det kan jeg love, sier Hellstrøm.

Men det svaret er ikke «kokkelærling» Svendsen enig i.

- Det er klart jeg skal bli en mesterkokk. Jeg har jo den beste læremesteren jeg kan få.

Eyvind Hellstrøm har vært TV3s profilerte tv-kokk siden 2008 i ulike programmer. For to måneder siden ble det kjent at han sluttet, og nå har han gått over til TV 2.