Hevder Judy Garland ble sex-trakassert under innspillingen av «Trollmannen fra Oz»

(Dagbladet): Judy Garland var 17 år da hun spilte Dorothy i filmen «The Wizard of Oz», på norsk «Trollmannen fra Oz».

I en av de mest kjente scenene finner vi Dorothy gående nedover den gule veien med hunden Toto og hundrevis av hjelpsomme Munchkins, de kortvokste. På lerretet ser dette ut som en uskyldig hendelse, men bakteppet var langt fra like uskyldig, skriver The Guardian.

Hennes eksmann, Sid Luft, skrev i memoarboka «Judy and I: My Life with Judy Garland» som kommer ut 1. mars, at flere av de kortvokste mennene gjorde Garlands liv på settet forferdelig. At de befølte henne under kjolen.

«Mennene var 40 år eller eldre. De trodde de kunne komme seg unna med den slags oppførsel fordi de var så små», skrev Luft.

Elsket henne til sin død

Sid Luft var den tredje av Judy Garlands fem ektemenn, og, ifølge boka sluttet han aldri å elske henne. Han kunne ikke tilgi seg selv for ikke å ha reddet henne fra demonene som ledet henne til en tidlig død.

Judy Garland døde i 1969, 47 år gammel.

Sid Luft døde i 2005. Han fullførte aldri sine memoarer, men boka er nå skrevet ferdig av Randy L. Schmidt, som har puslet sammen slutten fra tidligere intervjuer med Luft.

Sex-orgier

Det har lenge versert rykter om at de kortvokste «hadde sex-orgier på hotellet», og at produsent Mervyn LeRoy måtte ha politivakter i alle etasjene, skriver The Independent.

De forteller også at Garland, før hun døde, beskrev skuespillernes oppførsel på følgende måte: «De var små fylliker».

Margaret Pellegrini spilte en av de kortvokste og fortalte til The Independent i 2009, at mange av dem likte å gå ut og ta en drink eller to, men det utartet seg aldri. Alle hadde det hyggelig og koste seg. Denne type historier gjorde dem opprørte.

Mens Jerry Maren, en av de andre som spilte en kortvokst, svarte retorisk da han ble spurt om fylleryktene: «Hvordan kan du bli full når du tjener 50 dollar i uka?». Dette ifølge People.

Garland skal ha gått på en date med en av skuespillerne på settet. Da moren hennes ble med som anstand, sa den mannlige skuespilleren: «Greit nok, to kvinner til prisen for en», skriver The Guardian.

Den lille fuglen

Judy Garland fikk tidlig kjælenavnet: «Den lille fuglen med den store stemmen». Hun fikk sitt gjennombrudd med «Trollmannen fra Oz», og var en av Hollywoods største musikalstjerner. Fra 1936 til 1954 spilte hun inn 29 filmer med stor suksess.

I 1999 ble Judy Garland kåret til tidenes åttende største kvinnelige filmlegende av Det amerikanske filminstituttet.

Sid Luft var sjefskonservator for The Garland Legacy fram til han døde, 89 år gammel. Ifølge forlaget, er memoarboka hans testamente til hans livs store kjærlighet.