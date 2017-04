Hevder Oscar-belønt film inspirerte par til å drepe handikappet adoptivsønn

(Dagbladet): Spoiler-advarsel! Hvis du ikke vil vite handlinga i «Manchester By The Sea» bør du slutte å lese nå.



Natt til 1. mars rykket brannvesenet i byen Guilford nord for New York ut til en husbrann.

I slukningsarbeidet fant de liket av handikappede Jeffrey Franklin.

Nå er adoptivforeldrene Ernest (35) og Heather Franklin (33) anklaget for å ha drept Jeffrey og deretter tent på sitt eget hus for å dekke over mordet.

Ifølge nyhetsbyrået AP var 16-åringen både fysisk og psykisk utviklingshemmet.

Aktor Joseph McBride hevder at det amerikanske paret var inspirert av filmen «Manchester By The Sea». Det skriver en rekke internasjonale medier.

McBride er statsadvokat i New York-distriktet Chenango County, og trakk under en kausjonshøring i forrige uke tråder mellom filmen og Jeffreys død.

Forbrent

Ifølge McBride ble 16-åringen drept 28. februar, to timer etter at adoptivforeldrene hadde sett «Manchester By The Sea». Undersøkelser viser at drapet skjedde før brannen startet, sier statsadvokaten ifølge AP.

I filmen kommer Casey Afflecks karakter Lee Chandler i skade for å starte en brann som dreper barna hans. Chandler blir ikke straffeforfulgt.

Franklin-paret er imidlertid anklaget for forsettlig drap, brannstiftelse og tukling med fysisk bevis.

Ifølge BBC var Jeffreys lik så forbrent at det var umulig å utrede dødsårsaken. Det ble imidlertid ikke funnet rester av røyk eller sot i guttens munn eller luftveier, noe som ville ha indikert at 16-åringen var i live da brannen startet.

Facebook-klage

I sin utredning påpekte statsadvokat McBride blant annet at Heather Franklin på Facebook har klaget over hvor stor byrde det var å ta vare på Jeffrey, som hun og ektemannen adopterte i 2012.

Blir paret dømt kan de stå overfor 25 år i fengsel, skriver Politiken.

Heather Franklins advokat Michael Trosset sa i retten at hans klient er «uskyldig til det motsatte er bevist». Det har ikke lykkes AP å få en kommentar fra Ernest Franklins advokat, John Cameron.

Ifølge The Guardian har Ernest forklart at han var ute på leting etter familiens hunder da brannen startet. Heather har sagt at hun i tidsrommet da huset begynte å brenne var ute på kjøretur, og at hun besøkte to butikker på leting etter et spesielt produkt.

Det angivelige drapet skjedde to dager etter at «Manchester By The Sea» hanket inn Oscar-priser i kategoriene Beste skuespiller og Beste originalmanus.