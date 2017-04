Hollywood-stjerna om filmkyss med Vin Diesel: Som å kline med en død fisk 

(Dagbladet): Det trengs to for å danse tango, sies det. Det samme gjelder i høyeste grad den beslektede aktiviteten tungetango, noe skuespiller Charlize Theron (41) kan skrive under på.

Hun er aktuell i kinofilmen «Fast & Furious 8: The Fate of the Furious», der hun spiller slemmingen Cipher.

I en scene planter Theron et realt kyss på leppene til motspiller Vin Diesel (49), som spiller Dom Toretto. Men skuespillerkollegene synes å være totalt uenige i hvor bra kysset var.

Diesel på sin side hevder hardnakket at Theron definitivt «nøt det».

- Lepper lyver ikke, slår skuespilleren selvsikkert fast overfor USA Today.

I et ferskt intervju med Ellen DeGeneres forteller imidlertid Theron en litt annen historie, skriver Independent.

Til den populære talkshowverten beskriver Theron kollegaens uttalelser som «sinnssyke».

- Jeg skjønner det bare ikke. Jeg presser meg mot fjeset hans. Det er det filmen handler om, han er ikke gira på det, han er forelska i Letty i filmen og jeg er den gala dama som gjør denne forferdelige greia mot ham, sier 41-åringen til DeGeneres, og legger til:

- Karakteren hans står som frosset, som en død fisk. Det er det jeg kysset på.

Theron legger også lattermildt til at hun liker at det er litt mer bevegelse i mennene sine, og stiller seg uforstående til at kollegaen kan ha en radikalt annerledes opplevelse av filmkysset:

- Det ser ut som om jeg angriper fjeset hans med munnen min!