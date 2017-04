Hollywoodlegende om galskapen bak klassikeren: - Ekte mentalpasienter jobbet på settet

(Dagbladet): - Det var galskap å spille inn filmen på et ekte mentalsykehus i Oregon i januar hvor det blir mørkt klokka tre om ettermiddagen. Sykehusdirektøren tok en risiko, sier skuespillerlegende Michael Douglas i et intervju med The Guardian.

Douglas var produsent for den Oscarbelønnede filmen «Gjøkeredet» fra 1975, regissert av Milos Forman med Jack Nicholson i hovedrollen som Randle P. McMurphy. Filmen var basert på Ken Keseys kritikerroste roman, «One Flew Over the Cuckoo's Nest», skriver Store norske leksikon.

«One Flew Over the Cuckoo's nest» var også den amerikanske tittelen på den kritikerroste filmen.

I filmen havner småkriminelle McMurphy på et mentalsykehus etter å ha spilt sinnsyk for å slippe fengsel.

Sov på mentalsykehuset

Oppholdet på mentalsykehuset blir ikke helt som han har forestilt seg. McMurphy reagerer på strenge rutiner og sterk neddoping av pasientene. Etter å ha kommet i konflikt med sykehusets ledelse, blir McMurphys opphold på sykehuset lenger og helt annerledes enn han hadde sett for seg, skriver Filmweb.

I intervjuet med The Guardian forteller Douglas at sykehusdirektør Brook endte opp med å spille Nicholsons rådgiver i filmen. Sykehusdirektøren ville også innlemme sine pasienter i filmstaben.

- Vi endte opp med at flere av dem jobbet i forskjellige avdelinger. Jeg skjønte ikke før senere at mange av dem var strafferettslig utilregnelige. Vi hadde en brannstifter som jobbet i kunstavdelingen, forteller Douglas.

Ifølge Douglas fikk hver av skuespillerne en pasient hver som de skulle skygge. Noen av skuespillerne sov til og med på avdelingene om natten.

Viktig rolle

Rollen som McMurphy i «Gjøkeredet», ga Jack Nicholson Oscar-statuetten for beste hovedrolle. Rollen befestet Jack Nicholsons posisjon som skuespiller, skriver Store norske leksikon. I årene etter «Gjøkeredet»-suksessen var Nicholson mer i rampelyset enn noensinne.

Louise Fletcher, spilte sykepleier Ratched, filmens «ondeste» karakter som representerte sykehusledelsens makt.

Rollen som Ratched har senere kommet på lista over historiens verste filmskurker, i selskap med Anthony Hopkins rolle som Hannibal Lecter i «Nattsvermeren».

Symbolet på en mørk historie

Ifølge Michael Douglas begynte flere mentalt syke mennesker å «komme ut av skapet» etter filmsuksessen om «mennesket mot systemet».

- Filmen bidro til at de ble sett på som mennesker, sier Douglas.

Oregon State Hospital, hvor filmen ble spilt inn, er fortsatt et mørkt symbol på hvordan mentalt syke mennesker ble behandlet.

Mellom 1913 og 1971 ble tusenvis av mennesker kremert ved sykehuset. Asken er oppbevart i 3 500 urner, som aldri er blitt hentet av slektninger eller venner. I 2014 ble det opprettet et minnesmerke med navnet «de glemte sjeler», ifølge US News.

- Ingen ønsker å bli stedt til hvile uten noen bekreftelse på at de fantes, at de har bidratt og at de har levd, sa senator Peter Courtney, som ledet arbeidet med å gjøre sykehuset til et minnested.