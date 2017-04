«Houston, we have a problem» har gått inn i historien etter «Apollo 13». Men ingen sa det helt slik

(Dagbladet): «Houston, we have a problem.» Denne korte setningen er blitt et ikonisk uttrykk som brukes overalt: på tv, i filmer, bøker og musikk - som et bilde på at noe har gått fryktelig galt.

Sier du «Houston, we have a problem», så er du i virkelig «deep shit».

Måneferden som gikk galt

Uttrykket er hentet fra verdensrommet, og skal ha blitt sagt da det skjedde en eksplosjon om bord i romskipet «Apollo 13». Men det var ikke helt slik, melder flere medier, bl.a. Washington Post nøyaktig 47 år etter at ulykken skjedde.

«Apollo 13» var en amerikansk ekspedisjon til månen, en del av USAs «Apollo»-program.

Oppskytingen fant sted 11. april 1970 fra Kennedy Space Center i Florida, men en eksplosjon i en av oksygentankene på vei ut i verdensrommet gjorde at månelandingen måtte avbrytes.

Filmen får skylda

«Apollo 13»-ferden ble filmatisert i 1995 i filmen «Apollo 13», der Bill Paxton, Kevin Bacon og Tom Hanks spilte astronautene James Lovell, John Swigert og Fred Haise.

Men det er bare en hake ved dette: ingen av astronautene sa det berømte setningen slik vi kjenner den. Så hvor kommer den fra?

Skylden må vi gi skuespiller Tom Hanks, filmprodusentene for «Apollo 13» og manusforfatter William Broyles jr.

Til Washington Post forklarer William Broyles jr. bakgrunnen for utsagnet:

«Hadde» - ikke «har» et problem

- For hvis Tom Hanks' karakter i filmen hadde sagt som det ble sagt etter eksplosjonen i 1970, «Vi har hatt et problem», i stedet for «Vi har et problem», ville spenningen ikke vært så stor i resten av filmen, forklarer han i en e-post til Washington Post.

Det var astronauten Jack Swigert som rapporterte tilbake til jorda, og da sa kan følgende: «Okay, Houston, we've had a problem here.»

Etter eksplosjonen måtte astronautene evakuere til kommandomodulen «Odyssey». Returen til jorda ble dramatisk, de hadde begrenset batterikapasitet og oksygen i romfartøyet.

5 dager og 22 timer etter oppskytningen landet «Odyssey» i Stillehavet 17. april 1970.