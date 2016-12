«Hovmesteren» døde uten å vite hvor kjent han skulle bli

(Dagbladet): Hvert år, i 21-tiden på lille julaften, ruller «Grevinnen og Hovmesteren» over skjermen på NRK. Sketsjen, som ble sendt på kanalen første gang i 1980, er blitt fast tradisjon for mange.

Hovmesteren spilles av britiske Freddie Frinton, .

Han fremførte sketsjen første gang i 1945, men siden han måtte betale rettighetshaverne hver gang gikk inn i hovmester-rollen, kjøpte han til slutt rettighetene, skriver Culturecatch.

«Grevinnen og hovmesteren», eller «Dinner for one», som den heter originalt, ble filmet av den tyske TV-kanalen NDR i 1963. Denne lille filmen ble senere en fast tradisjon på nyttårsaften i Tyskland. Sketsjen vises også hver nyttårsaften i blant annet Danmark, Sverige, Finland og Australia.

Fikk ikke oppleve suksessen

I Frintons hjemland England, er derimot både sketsjen og ham selv lite kjent. I 2009 dukker Freddie Frinton opp i en artikkel på BBCs nettsider med tittelen «10 berømte briter du sikkert aldri har hørt om».

Selv om Frinton som 55-åring gjorde suksess med en av hovedrollene i serien «Meet the Wife», var det likevel ikke nok til at han unngikk å havne i glemmeboka i hjemlandet.

Han døde av hjerteinfarkt i 1968, 59 år gammel, og fikk aldri oppleve den store suksessen tv-innspillingen endte opp med å bli.

Har fortsatt tigerskinnet

Frinton eide så godt som alle rekvisittene som brukes i sketsjen. Ifølge NRK er dissse fortsatt i familiens eie. Det gjelder også tigerskinnet, som Frintons karakter gang etter gang snubler i.

I et intervju med familien i 2013 forteller de at skinnet for det meste ligger godt nedpakket på loftet, men at det hentes frem en sjelden gang. Men gjennom årene er det blitt så velbrukt, eller velsnublet, at de til slutt måtte lappe et parti i nakken på det.

Overtok rollen fra datteren

Grevinnen, eller Miss Sophie, spilles av May Warden. Etter innspillingen av «Grevinnen og hovmesteren» hadde hun blant annet en rolle uten replikker i Stanley Kubricks kultfilm «A Clockwork Orange». Som 76-åring var hun også med i den relativt populære engelske TV-serien «Ours is a nice house», og hadde også en rolle i «Doctor Who» i 1966.

Opprinnelig var det datteren Audry som hadde spilt rollen som «Miss Sophie», og ektemannen Len Howe hadde spilt «James», skriver Bergen Bibliotek.

Etter hvert overtok Freddie Frinton rollen som hovmesteren, og da datteren gikk lei av å spille grevinnen tok Warden over. Da sketsjen ble inspilt i 1963 var hun 72 år gammel.

Warden døde i 1978. Hun ble 87 år gammel.